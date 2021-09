Le contrôleur américain par intérim de la monnaie, Michael Hsu, a qualifié les crypto-monnaies et DeFi d'”or des fous”

in

Pour Hsu, bien que ces secteurs apportent une certaine innovation, ils pourraient créer de la valeur inorganique pour le moment, et il craint que les crypto-monnaies et DeFi conduisent à un effondrement économique de grandes proportions.

Le contrôleur par intérim de la monnaie des États-Unis, Michael Hsu, a averti que les marchés émergents des crypto-monnaies et de la finance décentralisée (DeFi) ressemblent étroitement aux innovations technologiques qui ont presque mis le système financier mondial à genoux lors de la crise financière de 2008, appelant eux le nouveau “l’or des fous”.

Les dangers des crypto-monnaies et de la DeFi

C’est ce qu’a indiqué Hsu lors d’un discours devant le conseil d’administration du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC). Là, le responsable a souligné qu’il y a bien un caractère innovant dans ces nouvelles technologies, mais qu’il y a un risque qu’elles pointent vers la création d’une valeur qui à terme ne pourra pas être maintenue et affectera toutes les parties intéressées.

À cet égard, Hsu a commenté :

« Le problème des inégalités persistantes, par exemple, pourrait grandement bénéficier d’une innovation délibérée. L’innovation pour l’innovation, cependant, court le risque de créer une montagne d’or des fous. J’ai vu de près la ruée vers l’or avant la crise financière de 2008. Il semble que nous soyons à l’aube d’une autre avec les crypto-monnaies et la finance décentralisée.”

DeFi attire beaucoup de monde

Le responsable a vivement critiqué ce qui s’est passé dans l’espace des crypto-monnaies ces derniers temps, affirmant qu’il ne s’agit plus d’une innovation nécessaire pour devenir des opportunités finalement vides, qui attirent malheureusement de nombreuses personnes qui pourraient être grandement affectées. :

« Ceux qui travaillent dans le secteur de la finance traditionnelle peuvent peut-être en rire. Mais la crypto / DeFi peut constituer une menace pour le statu quo car de nombreuses personnes se sentent ignorées, tenues pour acquises ou exploitées par les banques. »

Appel d’attention sur DeFi

Malgré le fait que la principale préoccupation de Hsu est précisément qu’un effondrement du secteur de la crypto ou de la DeFi pourrait avoir des effets similaires à ceux observés lors de la catastrophe financière. Le paradoxe dans cette affaire est que d’un point de vue philosophique, la naissance de Bitcoin et de nombreuses autres crypto-monnaies découle des événements qui ont conduit à ces événements survenus en 2008, en tant que prémisse dans laquelle plus de pouvoir peut être donné à plus de personnes. les contrôles des gouvernements ou des entités bancaires.

En ce sens, le caractère innovant de DeFi attire de nombreuses personnes à la fois de son propre domaine et de l’extérieur de l’espace financier, précisément parce qu’il offre des avantages plus importants que le secteur traditionnel et qu’il n’existe pas de tels obstacles à l’accès. Une enquête selon les données du portail Defipulse.com révèle que seul l’écosystème de la finance décentralisée qui opère sur Etheruem compte environ 85 000 millions de dollars de fonds cédés en garantie.

En ce sens, les régulateurs et les législateurs ont mis en garde contre les grandes quantités de capitaux qui se déplacent au sein de cet écosystème. L’un d’eux était le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, qui a appelé à davantage de réglementation au sein de l’espace DeFi précisément en raison des risques qu’il présente pour les investisseurs.

