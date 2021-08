Le contrôleur d’assistance Hori Flex pour Switch est maintenant disponible aux États-Unis

L’année dernière, le fabricant de périphériques HORI a annoncé qu’il produisait un contrôleur d’accessibilité pour Nintendo Switch, le HORI Flex, et en juin, nous avons eu la chance d’essayer le contrôleur multifonctionnel Flex et certains accessoires offerts par les distributeurs britanniques Pretorian UK.

Eh bien, le contrôleur est maintenant disponible à l’achat auprès d’Inclusive TLC aux États-Unis et après diverses discussions en coulisses, l’impressionnant contrôleur a également un prix de base réduit au Royaume-Uni et aux États-Unis. 149 £ HT / 26 $5 respectivement, plus taxes et frais d’expédition. La disponibilité accrue des unités Hori et les discussions avec les distributeurs ont entraîné un prix de base plus bas, ce qui rend évidemment la manette plus attrayante et accessible aux joueurs.

Notre charmant producteur vidéo senior Alex-de-Nintendo-Life-ici a examiné le contrôleur en juin (comme vous pouvez le voir dans la vidéo en haut de la page) et a été très impressionné par la vaste gamme de modes et le potentiel d’adaptabilité du Flex. .

Nous n’avons pu essayer qu’un petit échantillon des accessoires compatibles (qui sont disponibles séparément du contrôleur de base), mais le distributeur Pretorian UK a publié sa propre vidéo mettant en évidence le potentiel d’un mode « co-pilote » et l’utilisation d’EyeGaze , une caméra spécialisée qui suit où les utilisateurs regardent à l’écran et leur permet de programmer et d’activer des pressions de bouton – ou même des pressions de bouton continues – simplement en regardant des zones désignées, le tout configuré via une application gratuite).

Ces commandes de « copilote » reflètent des fonctionnalités similaires à celles de la manette Xbox Adaptive Controller, bien que la capacité du Flex à mélanger EyeGaze avec d’autres fonctions de la manette ne soit pas possible sur la manette de Microsoft. Vous pouvez découvrir EyeGaze en action avec le Flex dans la vidéo de Pretorian ci-dessous, où ils font une démonstration de la configuration avec un petit jeu indépendant appelé Minecraft :

Le contrôleur Flex est disponible à la commande dès maintenant au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec des distributeurs travaillant bientôt pour desservir le Canada, l’Europe et l’Australie. Si vous êtes intéressé, consultez les liens ci-dessous pour votre territoire respectif.

