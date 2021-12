Le contrôleur GameCube ‘Panda’ modernisé frappe le kickstarter, écrase instantanément l’objectif

La manette GameCube est l’une des conceptions de manette les plus populaires jamais publiées, à tel point que Nintendo propose encore aujourd’hui des pads en édition spéciale pour les joueurs de Smash. Contrairement aux contrôleurs emblématiques de Xbox et PlayStation, cependant, le GameCube n’a jamais été vraiment mis à jour ou affiné selon les normes modernes.

C’est là qu’intervient le « contrôleur Panda ». Conçu par Panda Hardware, ce nouveau contrôleur espère offrir aux joueurs le contrôleur GameCube moderne et amélioré qu’ils ont toujours espéré. Utilisant des pièces de la « plus haute qualité » et doté de nombreuses options de personnalisation, cela semble être un choix très décent pour les joueurs professionnels et ceux qui utilisent encore beaucoup leur ancien système GameCube.

Nous vous invitons à regarder la vidéo ci-dessous si vous voulez la voir en action.

Une campagne Kickstarter pour le projet a été lancée hier avec un objectif de 100 000 $, un objectif qui a été complètement démoli par des clients enthousiastes en l’espace d’une heure. Au moment de la rédaction de cet article, le projet a déjà collecté plus de 700 000 $ auprès de plus de 5 500 contributeurs – et il reste encore presque un mois entier.

Les contrôleurs, qui peuvent être utilisés avec du matériel GameCube d’origine ou avec des systèmes modernes via USB, devraient commencer à être expédiés vers décembre 2022, le niveau le plus bas coûtant 90 $ ; si vous voulez en mettre un le plus tôt possible, assurez-vous de vous rendre sur cette page Kickstarter pour en savoir plus.

