Le contrôleur GameCube personnalisé ‘Dick And Balls’ de Ludwig est NSFW

Ludwig, anciennement de Twitch et maintenant de YouTube Gaming, a remporté un petit tournoi parmi nous il y a quelque temps, et comme son prix s’est vu offrir la chance de recevoir un contrôleur GameCube unique et fait à la main.

Cela pouvait être tout ce qu’il voulait. Tout ce que son cœur désirait. Cela aurait pu être sur le thème de Parmi nous, pour commémorer sa victoire. Il aurait pu être basé sur Smash, il aurait pu être recouvert de la livrée F-Zero, les possibilités étaient infinies.

Au lieu de cela, il a choisi ceci. ‘Dick et boules’. Comme le rapporte Mel :

Lorsque Michael a demandé quel type de contrôleur personnalisé il voulait, Ahgren a répondu: « Oh, je veux une bite et des couilles. » Confus, Michael a essayé de faire un suivi avec Ahgren pour s’assurer qu’il voulait vraiment un contrôleur conçu pour ressembler à un pénis. « J’ai contacté quelques-uns de ses colocataires et ils se sont dit : « Ouais, cours avec ça », dit-il. « Et donc, j’ai fait exactement cela. »

Et donc nous avons ceci. Au début, SFW a l’air d’être simplement un contrôleur GameCube de couleur chair, sur le thème quelque part entre le « combat du désert » et la « peau humaine étirée ».

Retournez-le, cependant, et nous le voyons dans toute sa splendeur.

C’est bien sûr un ensemble de grosses boules veinées, dépassant du train d’atterrissage (je suis désolé) d’un contrôleur GameCube. Est-ce pratique, dans une sorte de poignée de contrôleur N64 ? Non. C’est simplement une déclaration. Regarde-moi jouer Billy Hatcher. Regardez-moi et mes boules géantes GameCube.

Si vous vous demandez aussi « où est la bite, je pensais que cela s’appelait un « contrôleur Dick and Balls ? », il y a une bite. Cela ne pouvait vraiment être qu’à l’un des deux endroits, et faire de petites baguettes de bite aurait été un peu trop. Donc, à la place, la bite peut être trouvée sur la prise du contrôleur

Ce contrôleur ne s’est pas fait tout seul. C’était un projet d’équipe, dirigé par SickNastee, mais avec beaucoup d’aide du peintre de contrôleurs Design Out Of Shield, avec @ToastyTilapia, @CVSmashMods et @riennezelda également.

Quant au destinataire du contrôleur, il semble en profiter autant qu’il peut et doit être apprécié :

Si vous aimez ce que vous voyez ici et que personne ne juge qui que ce soit, SickNastee a eu la gentillesse de partager quelques clichés en cours de fabrication du contrôleur. Je vous préviens cependant à l’avance : le travail de peinture sur la prise du contrôleur est incroyablement bon.

Je t’avais prévenu.