Le contrôleur mobile Playstation est en préparation, selon un brevet

Un nouveau brevet de Sony suggère qu’un contrôleur Playstation pour appareils mobiles est en préparation.

Un rapport de Video Games Chronicle (VGC) montre que Sony Interactive Entertainment a breveté un contrôleur, qui ressemble beaucoup au DualShock 4 de la PS4, pour mobile. Dans une conception similaire à celle de nombreux autres contrôleurs mobiles, les poignées gauche et droite sont séparées par le smartphone où se trouve le contrôleur au centre.

La description du brevet indique « une partie de préhension du côté gauche et une partie de préhension du côté droit saisies par les mains gauche et droite de l’utilisateur », ainsi que « une partie de la tige qui peut être inclinée par l’utilisateur et détecter la direction d’inclinaison et l’inclinaison montant de la partie arbre.

Jetez un œil à une maquette du brevet mobile Playstation ci-dessous.

Il est important de noter que les entreprises comme le matériel de brevet de Sony tout le temps, il ne s’agit donc en aucun cas d’une confirmation d’un appareil qui parviendra à stocker des étagères. Cela pourrait certainement, bien que rien ne soit concret jusqu’à ce que Sony le confirme. La société peut à peine fabriquer suffisamment de consoles PS5 ces jours-ci, donc annoncer un nouveau produit physique semble peu probable.

Les contrôleurs mobiles rendraient certainement certains jeux plus faciles à contrôler, comme le prochain port mobile d’Alien Isolation.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.