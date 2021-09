Le contrôleur N64 est nul et je ne veux plus l’utiliser

Image : Nintendo

L’une des petites annonces les plus mignonnes de Nintendo lors du dernier Direct était que, avec les jeux N64 bientôt sur le système, la société commencera également à vendre des recréations du contrôleur de la console pour que vous puissiez y jouer.

C’est drôle, comment, quand il s’agit de Nintendo, combien de personnes sont si disposées à laisser les choses glisser. Ce qui peut sembler malavisé venant d’une autre entreprise est bien quand c’est Nintendo, car alors c’est nostalgique. Si Sony essayait de rééditer la manette PlayStation d’origine pré-DualShock, nous leur dirions d’aller en enfer parce que c’était douloureux et nul (et la plupart des gens l’ont fait en ignorant la PlayStation Classic), mais quand Nintendo fait ce genre de choses, c’est merveilleux parce que les gens viennent de se sentir mieux dans leur cœur.

Je suis ici pour vous rappeler aujourd’hui de ne jamais écouter votre cœur. Votre cœur a tort. Votre cœur regarde une manette N64 et se souvient d’être assis autour d’un téléviseur à tube cathodique avec des amis jouant à Smash ou à Mario Kart, ou penché dans le noir en train de se frayer un chemin à travers Ocarina of Time. C’est un forfait, tous ces bons souvenirs et bons moments, et le contrôleur N64 s’en sort très bien en se faufilant aux côtés d’un design de jeu intemporel, de sons de démarrage mémorables et de vieilles amitiés.

Parce que lorsque vous séparez le contrôleur des souvenirs, ou que Dieu nous en préserve, essayez d’en utiliser un maintenant, vous vous souvenez : c’est mauvais ! Tout y est mauvais ! C’est une forme stupide, il est profondément inconfortable à tenir lorsqu’il faut utiliser le contrôleur analogique, les pare-chocs étaient terribles et le contrôleur analogique avait l’impression de bouger.

Il était également notoirement sujet à l’échec, ce que l’on pourrait penser serait abordé dans ce remake, mais compte tenu des années de lutte de Nintendo avec la dérive Joy-Con, peut-être pas!

En effet, le contrôleur N64 pouvait être si douloureux physiquement à utiliser dans certaines circonstances qu’en 2002, la société a été obligée d’« offrir des gants pour éviter les blessures au joystick » après que le bureau du procureur général de New York se soit plaint au nom des parents, dont les enfants avaient « subi des coupures, des perforations, des ampoules et des brûlures par friction sur les mains » en jouant à Mario Party.

La manette Nintendo 64 n’était pas une bonne manette. La Nintendo 64 était une console réussie malgré sa manette. Il y a une raison pour laquelle aucune autre console avant ou depuis n’a utilisé une disposition comme celle-ci : parce que c’est une mauvaise disposition. Et ce n’est pas comme si la mise en page était même nécessaire pour que l’un de ses meilleurs jeux brille.

Il n’y a pas un seul jeu de la bibliothèque du N64 qui ne fonctionne pas mieux avec un contrôleur plus moderne ; même le pad du GameCube, qui reprenait certaines des bizarreries du N64 (comme le guide octogonal pour le boîtier du manche et une disposition des boutons décalée), était un moyen bien supérieur de tout jouer, de Smash à Zelda.

Je ne dis pas que vous devez jeter vos bons souvenirs de l’ère N64, ou même de l’utilisation de ce contrôleur à l’époque. La console était ce qu’elle était, les verrues et tout, et si vous vous êtes amusé avec elle en 1998, alors tant mieux ! C’est exactement pourquoi Nintendo continue de ramener ces jeux des années 90, car même plus de 20 ans plus tard, même 3-4 ports plus tard, les gens ne peuvent toujours pas en avoir assez.

Mais si vous pensez que je vais dépenser de l’argent pour une nouvelle manette N64 en 2021 et inviter toute cette souffrance dans ma vie, vous êtes fou, Nintendo.