Le contrôleur pour HomeKit ajoute de nouvelles fonctionnalités de maintenance pour le dépannage de HomeKit

Controller for HomeKit est devenu un outil utile à mesure que votre utilisation de HomeKit se développe. J’ai trouvé que l’outil de sauvegarde faisait partie intégrante de la garantie que je ne me retrouve jamais dans une situation où j’ai besoin de reconstruire à partir de zéro. Une nouvelle fonctionnalité ajoutée dans la version 5.4 vise à aider à identifier, comprendre et résoudre les problèmes les plus courants dans les configurations HomeKit.

Batterie faible

La vue de batterie faible dans Controller for HomeKit vous donne un aperçu de vos accessoires HomeKit alimentés par batterie. L’application garde une trace des niveaux de batterie et vous permet s’ils deviennent trop faibles. Vous pouvez également définir un seuil sur lequel vous pouvez être alerté.

Gérer les automatisations Siri

Avec iOS 15, Siri peut créer des automatisations pour vous dans HomeKit de nouvelles manières. Vous pouvez « Hey Siri, éteignez les lumières du salon dans 15 minutes ». Cependant, dans les situations où Siri ne réussit pas tout à fait ou si vous devez annuler la minuterie, la vue de maintenance dans Controller for HomeKit vous montre toutes vos automatisations créées par Siri en un seul endroit afin que vous puissiez facilement les suivre.

Dépannage divers

La version 5.4 de Controller for HomeKit peut également vous aider avec un certain nombre d’articles HomeKit divers. Inclus dans la liste pour la version 5.4 :

Accessoires qui ne répondent pas Accessoires bloqués Accessoires dans la pièce par défaut Accessoires sans code HomeKit Numéros de série en double dans les appareils Dépannage des noms en double Minuteries expirées Automatisations inactives Automatisations avec configuration invalide Exclusivité Apple ou scènes vides Pièces et zones vides

Le contrôleur pour HomeKit peut être téléchargé sur l’App Store.

