Le contrôleur Switch N64 ne joue pas bien avec tout, pour l’instant

Image : Nintendo

Hier, il y a eu beaucoup de discussions autour du pack d’extension en ligne Nintendo Switch, dont beaucoup ont été assez animées sur les réseaux sociaux. Eh bien, ce sont les médias sociaux, donc ce n’est pas une surprise. Un autre sujet qui avait moins d’air mais qui est potentiellement très intéressant est lié à la manette NSO Nintendo 64, qui a commencé à tomber dans les boîtes aux lettres des joueurs chanceux; ce scribe ne l’a pas fait, ce qui a entraîné de longs regards désespérés par la fenêtre.

Bien sûr, les passionnés de technologie d’émulation ont immédiatement essayé d’utiliser la manette sur tout sauf une Switch, et ont découvert que c’était plus compliqué qu’avec les anciennes manettes de Nintendo. Alors que le contrôleur Switch Pro et en effet les précédents pads sans fil NES et SNES sont assez faciles à connecter à d’autres appareils, le contrôleur N64 se bat un peu.

La réaction initiale qui est apparue était que le contrôleur ne se connectait tout simplement pas au PC, par exemple.

Quelqu’un a-t-il fait fonctionner le contrôleur de commutateur n64 sur des appareils en dehors du commutateur ? Il est détectable par mon mac et mon pc mais aucune entrée n’est reçue — Looooooolon 👻 (@Lolon_Online) 26 octobre 2021

Certains autres ont creusé autour des émulateurs et ont découvert que cela fonctionnait avec certains, mais pas avec d’autres.

Le contrôleur N64 NSO ne semble pas répondre correctement dans OpenEmu pour le moment, mais il fonctionne sur d’autres émulateurs Mac comme soixanteforce donc j’espère que c’est quelque chose qui peut être corrigé pic.twitter.com/5D4J2odVz6— Akfamilyhome 👻 (@Akfamilyhome) 27 octobre , 2021

Notre propre Jon Cartwright a pu faire reconnaître le contrôleur par son PC, mais a ensuite eu du mal à enregistrer les entrées des boutons. Ce fil Reddit partage également des expériences variées, car certains joueurs ont eu un succès limité tandis que d’autres ont du mal à obtenir beaucoup d’entrées utilisables du contrôleur.

Il semble évident que la connectivité de ce contrôleur N64 n’est pas standardisée ; que ce soit parce que Nintendo a dû effectuer une configuration sur mesure pour se connecter à son émulateur Switch ou s’il s’agissait d’un effort pour verrouiller ceux qui le connectaient à d’autres appareils, cela n’est connu que dans les murs de Nintendo.

En fin de compte, cependant, notre argent serait consacré aux codeurs et aux moddeurs passionnés qui le feraient fonctionner sur divers systèmes et émulateurs sur toute la ligne. Le point crucial pour la plupart d’entre nous, cependant, est qu’à l’heure actuelle, ce n’est pas une simple proposition de connexion et de jeu en dehors des jeux Switch Online N64.

Si vous avez un pad N64 et que vous l’avez essayé sur d’autres matériels, partagez vos résultats dans les commentaires !