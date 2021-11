Le contrôleur Xbox Forza Horizon 5 a fière allure

La dernière grande exclusivité de Microsoft, Forza Horizon 5, est maintenant disponible avec un accès anticipé avant ses débuts publics le 9 novembre. la vraie vie comme dans les images officielles.

Le contrôleur – que Microsoft a envoyé à GameSpot – présente un design accrocheur d’éclaboussures jaunes transparentes avec des accents bleus et roses. Les mêmes couleurs sont sur les bâtons et les boutons du visage. À l’arrière se trouvent des poignées texturées « inspirées de la course » inspirées des volants de voiture de performance de style perforé, ainsi que des pare-chocs et des déclencheurs texturés. Les déclencheurs sont bleus et roses. L’avant comporte un d-pad hybride et le reste des bases standard. L’Horizon « H » est présenté à l’arrière du pack de contrôleurs.

Vous pouvez voir de plus près le contrôleur dans la galerie d’images ci-dessous. Cliquez sur chaque image pour l’agrandir.

La nouvelle manette Xbox Forza

Galerie

Le contrôleur a l’air et se sent bien dans l’ensemble, mais la chose la plus excitante à ce sujet est sa conception translucide qui vous permet de voir certains de ses composants internes. Cela rappelle les conceptions de contrôleurs semi-translucides qui étaient populaires dans les années 90. Microsoft sortira également un contrôleur Xbox 20e anniversaire avec un design translucide plus tard ce mois-ci.

La manette Xbox Forza Horizon 5 en édition limitée est livrée avec du contenu exclusif pour le jeu. Cela comprend une voiture édition Forza, un objet cosmétique et une emote de victoire.

Vous pouvez acheter le contrôleur Forza Horizon 5 pour 75 $ lors de sa mise en vente le 9 novembre.

La revue Forza Horizon 5 de GameSpot a attribué au jeu de course un 9/10. « Forza Horizon 5 est une autre évolution significative de la série par opposition à une réinvention, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit de la même chose », a déclaré le critique Alessandro Barbosa. « Même lorsqu’il est familier, Forza Horizon 5 apporte des modifications mineures mais réfléchies à son plan établi qui se concentre sur les personnes derrière les voitures d’une manière que la franchise vient de passer sous silence. »

Divulgation : Microsoft a envoyé à GameSpot le contrôleur Forza Horizon 5 et un code pour le contenu numérique.

