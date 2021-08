Le controversé Jake Paul se moque de la stature de Gervonta Davis

in

Jake Paul se moque de la stature de Gervonta Davis. . images / Jake Paul

Il y a quelques jours, le Youtuber et boxeur débutant Jake Paul, a publié une liste avec des noms de futurs rivaux à affronter en boxe. L’image de l’influenceur est devenue virale dans les réseaux et a atteint Gervonta Davis, qui n’a pas pris la situation de la meilleure des manières et a immédiatement écarté l’idée de lui faire face.

« Tu ferais mieux de me laisser tranquille » ; a écrit le « Tank » via son compte Twitter.

Avertissement

Jake Paul ferait mieux de me laisser tranquille .. – Gervonta Davis (@Gervontaa) 14 août 2021

L’influenceur a immédiatement profité du tweet super plume et a répondu en se moquant de sa taille avec ironie. Avec un photomontage, Jake a souligné la taille de Gervonta. “On dirait que quelqu’un a un COURT ! Tempérament” ; dit le blond controversé.

Le prochain combat pour ‘Probelm Child’ (3-0) aura lieu le 29 août contre l’ancien UFC, Tyron Woodley. Épingle de sûreté!!!

