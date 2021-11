Le convertible Vivobook 13 Slate Windows 11 d’Asus a un grand écran OLED et un clavier détachable

Asus n’a pas encore annoncé le prix et la disponibilité en Inde du Vivobook 13 Slate. Restez à l’écoute pour plus

Asus a lancé le Vivobook 13 Slate, un convertible sous Windows 11 avec un grand écran OLED et un clavier détachable. Asus surpasse la Surface Pro ainsi que l’iPad Pro avec un ensemble intéressant de choix de matériel et des prix abordables. Le Vivobook 13 Slate commence à 599,99 $ (environ Rs 44 750) et sera disponible en décembre.

Le grand tirage ici est l’écran. Les écrans OLED sont de plus en plus courants parmi les ordinateurs portables. Vous n’avez plus à débourser une prime pour acheter ces ordinateurs portables non plus. Asus lui-même a le fantastique rapport qualité-prix VivoBook K15 OLED à son actif qui commence à seulement Rs 46 990. Mais les écrans OLED ne sont pas très courants parmi les ordinateurs portables convertibles, ce qui fait que le Vivobook 13 Slate se démarque, puis lorsque vous tenez compte du prix, les choses commencent à devenir encore plus excitantes.

Le Vivobook 13 Slate est doté d’un écran OLED 16:9 de 13,3 pouces 1920x1080p avec une luminosité maximale de 550 nits. Cet écran peut afficher jusqu’à 1,07 milliard de couleurs et prend en charge Dolby Vision. Asus le positionne comme votre « téléviseur OLED personnel » et bien que cela puisse sembler exagéré, il est indéniable que le Vivobook 13 Slate présente un potentiel immense en ce qui concerne la consommation de contenu.

L’écran est également un écran tactile et prend en charge le nouveau stylet Pen 2.0 d’Asus, qui s’y fixe magnétiquement et se charge via USB Type-C, apportant un élément de productivité au Vivobook 13 Slate. L’ensemble est complété par un clavier détachable pleine taille avec des touches dites « identiques à un clavier de bureau standard » avec une course de touche de 1,4 mm et un pas de touche pleine grandeur de 19,05 mm. Le clavier et le stylet sont fournis sans frais supplémentaires.

En parlant de spécifications de base, le Vivobook 13 Slate est doté d’un processeur Intel Pentium Silver N6000 quadricœur à 3,3 GHz associé à jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4x et jusqu’à 256 Go de SSD PCIe Gen 3.0 x4. Les options de connectivité incluent deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-C avec prise en charge de l’affichage/de l’alimentation, une prise audio combinée 3,5 mm, un lecteur de carte microSD, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.

Le reste des spécifications comprend quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos, une caméra arrière de 13 MP et une caméra avant de 5 MP, et une batterie de 50 Wh avec une charge rapide – un adaptateur de 65 W sera fourni dans la boîte.

Asus n’a pas encore annoncé le prix et la disponibilité du Vivobook 13 Slate en Inde. Restez à l’écoute pour plus.

