Le convoi de V Muraleedharan a attaqué au Bengale occidental en présence de la police; Le BJP dit qu’il n’y a pas de loi et d’ordre dans l’État

Le secrétaire national du BJP, Rahul Sinha, qui accompagnait le ministre, a affirmé que l’attaque avait eu lieu malgré la présence du personnel de police.

Il semble que la violence post-électorale au Bengale occidental ne se terminera pas de sitôt. Aujourd’hui, la voiture du ministre d’État aux Affaires extérieures de l’Union V Muraleedharan a été attaquée et vandalisée dans le village de Panchkuri, dans le district de West Midnapore, alors qu’il se rendait dans la région en lien avec l’attaque des travailleurs du parti safran. Le ministre a partagé l’information via un tweet. «Des crétins du TMC ont attaqué mon convoi à West Midnapore, des vitres cassées, attaqué le personnel personnel. Raccourcir mon voyage », a-t-il déclaré en partageant une vidéo de l’attaque. Notamment, un véhicule de la police du Bengale occidental peut également être vu dans la vidéo, mais aucun effort n’a été fait par eux pour arrêter l’attaque.

Des crétins du TMC ont attaqué mon convoi à West Midnapore, des vitres cassées, attaqué le personnel personnel. Couper court à mon voyage. #BengalBurning @ BJP4Bengal @ BJP4India @narendramodi @JPNadda @AmitShah @DilipGhoshBJP @RahulSinhaBJP pic.twitter.com/b0HKhhx0L1 – V Muraleedharan (@VMBJP) 6 mai 2021

Il a dit qu’il ne pouvait pas visiter la maison de Karyakarta affectée car la police l’a déconseillé. «Nous n’avons pas pu visiter la maison de @ BJP4Bengal Karyakarta, Biswajit Mahesh, qui a été tué dans les violences post-électorales dans son village de Markundachak», a déclaré V Muraleedharan.

Le ministre de l’Union a déclaré que le BJP ne serait pas menacé par des forces non démocratiques. «Notre lutte contre les auteurs de violences se poursuivra dans des conditions démocratiques. Arrivé à Debra pour rencontrer des travailleurs de @ BJP4Bengal qui ont été brutalement attaqués, dont les maisons ont été détruites par des crétins du TMC », a-t-il déclaré dans un autre tweet.

Un officier du poste de police de Kotwali à West Midnapore a déclaré au PTI qu’ils enquêtaient sur l’incident de l’attaque contre le convoi du ministre. Personne n’a été détenu ou arrêté jusqu’à présent, a déclaré l’officier de police.

Le président du BJP, JP Nadda, a condamné l’attaque contre le ministre syndical. «L’attaque des travailleurs de TMC contre le convoi du ministre de l’Union V. Muralitharanji à West Midnapore est très condamnable. J’ai dit hier que l’ordre public au Bengale s’était complètement effondré. Si un ministre du gouvernement indien a été attaqué, quelle sera la situation des gens ordinaires là-bas? » il a dit.

पश्चिम मिदनापुर में केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन जी के क़ाफ़िले पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया हमला बहुत ही निंदनीय है।मैंने कल ही कहा था कि बंगाल में लॉ एंड आर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है।जहाँ भारत सरकार के मंत्री पर हमला हो जाय, वहाँ आम जनता की क्या स्थिति होगी? – Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) 6 mai 2021

Le co-responsable du BJP Bengal, Amit Malviya, a déclaré que si le convoi d’un ministre central en exercice peut être attaqué au Bengale occidental, on ne peut qu’imaginer à quel point l’État est anarchique. Il a ajouté que l’on peut imaginer le sort des victimes qui ont été la cible de la violence punitive de TMC.

