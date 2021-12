Le coordinateur des cascades de Hawkeye répond à toutes nos questions brûlantes

ET! News : Y a-t-il des différences clés entre le tournage d’une émission Marvel et un film ?

Heidi Moneymaker : Je dirais que c’est essentiellement comme faire un film Marvel de six heures. Au moins de mon côté, l’action est tout aussi grande. Les scènes sont grandes, mais au lieu d’être un film de deux heures, c’est six heures de contenu. Cependant, parfois, nous n’avons pas le même genre de préparation et de temps pour le tourner que si vous tourniez un film de six heures. Il y a donc un petit défi ici, mais je dirais que c’est très, très, très similaire.

E ! : Vous avez une longue histoire avec les films Marvel, ce qui signifie que vous avez déjà travaillé en étroite collaboration avec Jeremy Renner. Était-ce différent d’être son cascadeur pour Hawkeye ?

HM : Vous savez, je connais Jeremy depuis très longtemps et nous avons travaillé très étroitement ensemble. Et j’ai passé beaucoup de temps à répéter avec lui, je l’ai entraîné pour des scènes d’action dans le passé, donc nous avons eu un peu cette relation. Mais je n’ai jamais vraiment occupé le poste de coordinateur des cascades. C’était donc une opportunité amusante.

C’est un gars tellement génial, merveilleux, ouvert et il travaille vraiment, vraiment dur qu’il a rendu mon travail assez facile. Je dois aider à concevoir son style d’action.