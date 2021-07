Le copain de Meghan Markle snobe Kate et William TWICE dans une nouvelle démonstration de soutien à la duchesse | Royale | Nouvelles

in

L’actrice Priyanka Chopra était assise à seulement deux rangées derrière Kate et le prince William à Wimbledon mais n’a pas applaudi lors de leur entrée. Elle aurait également “ignoré” le duc et la duchesse de Cambridge lorsqu’ils se sont croisés. Meghan Markle est amie avec Priyanka depuis 2016 après s’être rencontrée lors d’un dîner ELLE Women in Television.

Access Hollywood a rapporté: “Le copain de Meghan Markle a semblé ignorer le prince William et Kate à Wimbledon ce week-end.

“Dans une vidéo récemment publiée, la femme de 38 ans a été capturée sans applaudir avec le reste de la foule lorsque le couple est entré dans la loge royale avant la finale du simple féminin malgré le fait que Priyanka n’était assise qu’à deux rangées d’elles.

“L’actrice de Quantico ignorait également apparemment le couple lorsqu’ils se sont croisés sur le balcon du court central.

“Le camouflet apparent n’est peut-être rien de plus qu’un malentendu, mais ce n’est un secret pour personne que son ami de longue date a eu une relation difficile avec la famille royale.”

LIRE LA SUITE: Meghan Markle et le prince Harry «alimentent constamment la machine à potins»

Kate et William ont regardé la finale du simple dames sur le court central entre la numéro un mondiale Ashleigh Barty et la huitième tête de série Karolina Pliskova.

La duchesse portait une robe verte, tandis que William portait une veste de costume bleu clair, une chemise de couleur claire, un pantalon foncé et une cravate, le couple portant tous deux des masques faciaux alors qu’ils prenaient place.

L’apparition de Kate à Wimbledon fait suite à une période d’auto-isolement après avoir été en contact étroit avec une personne testée positive pour Covid-19.

Le palais de Kensington a déclaré samedi que sa période d’auto-isolement serait terminée, mais n’a pas confirmé quand elle s’était officiellement terminée.

Un tweet du compte officiel du duc et de la duchesse de Cambridges peu après le match disait : “Une fantastique finale de #Wimbledon – quel match Novak Djokovic et Matteo Berrettini Félicitations DjokerNole pour votre victoire record !”

La star de Mission Impossible, Tom Cruise, est également revenue à SW19 pour la finale masculine, après avoir regardé le match féminin un jour plus tôt.

D’autres visages devenus connus au cours de l’année écoulée en raison de la pandémie ont également pris place dans la loge royale.

Le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, et le directeur médical national du NHS England, le professeur Stephen Powis, étaient présents, ainsi que le député et président de la Cop26, Alok Sharma.