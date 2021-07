Le copain du prince Harry, Orlando Bloom, recousue Duke alors qu’il se moque du prince George lors d’un déménagement public | Royale | Nouvelles

in

La bande-annonce de Prince publiée par HBO Max

Le prince Harry a révélé en mai qu’il avait rencontré l’un de ses voisins célèbres au cours de la dernière année, Orlando Bloom. Le couple, a révélé le duc de Sussex, reste en contact pour s’alerter chaque fois qu’ils repèrent des paparazzis dans la région. Cette nouvelle amitié a été révélée quelques mois avant que HBO Max ne sorte sa nouvelle série The Prince.

Ce spectacle d’animation pour adultes dépeint la vie quotidienne au Palais vue à travers les lentilles d’un personnage fortement romancé et sarcastique inspiré par Prince George.

Dans la série, créée par Gary Janetti, l’enfant de huit ans est dépeint comme gâté et plein de remarques impertinentes pour tous ses proches.

La distribution de voix présente plusieurs stars d’Hollywood – avec M. Bloom exprimant son voisin royal.

La décision de M. Bloom de participer à l’émission a stupéfié le commentateur royal Richard Eden.

L’éditeur du journal du Daily Mail a écrit sur Twitter : “Un monde étrange où le prince Harry et son voisin de Montecito, Orlando Bloom, s’envoient des SMS se plaignant d’une” intrusion “, mais Bloom joue dans une émission télévisée se moquant d’un enfant de huit ans, Prince George. ”

Le prince Harry a révélé en mai qu’il connaissait Orlando Bloom (Image: GETTY)

Le prince Harry et Meghan vivent à Montecito, Santa Barbara (Image: GETTY)

M. Bloom a avoué qu’il était initialement sur le point de participer à la distribution vocale de The Prince.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter en août 2020, l’acteur a déclaré : “Au départ, je me disais : ‘Hmm, qu’est-ce que je ressens à ce sujet’, parce que je suis un garçon britannique qui est très fier de mes racines.

“Je comprends à quel point la famille royale est aimée par certains et détestée par d’autres, et je l’ai toujours comprise comme faisant partie de mon héritage et de mes antécédents.”

Cependant, sa femme – la chanteuse Katy Perry – l’a convaincu de rejoindre le casting, disant que c’était “du génie”.

M. Bloom a déclaré qu’il ne connaissait pas le prince Harry lorsqu’il a signé le contrat.

Orlando Bloom exprime le prince Harry dans The Prince (Image: HBO MAX)

Révélant qu’il l’a rencontré depuis, il a ajouté: “Ce gars est tellement gentil, et je pense qu’il a un grand sens de l’humour.

“J’espère qu’il maintiendra cela parce qu’ils sont en quelque sorte sur un piédestal.

“Nous leur montrons une véritable adoration sous une forme ou une autre.

“J’essaie de le justifier, car franchement, si je suis honnête, ce n’est pas dans mon genre de me moquer de qui que ce soit mais c’est fait avec affection.”

Un prince George fictif est le protagoniste de The Prince (Image: HBO MAX)

The Prince: l’émission HBO Max critiquée par le Dr Shola sur GMB

Le prince Harry a brièvement discuté de sa relation avec M. Bloom lors de sa participation à un épisode du podcast Armchair Expert de Dax Shepard.

Entre autres sujets qu’il a abordés, le duc de Sussex a évoqué l’intrusion de paparazzi qu’il a subie en Californie.

Tout en concédant que la vie à Montecito est beaucoup plus calme qu’à Los Angeles, il a ensuite révélé: “Il y a deux jours, Orlando Bloom m’a envoyé un message, car il est juste en bas de la route et nous restons en quelque sorte en contact à cause des paparazzi.

“Il m’a envoyé une photo que sa sécurité a obtenue de ce gars aux cheveux longs avec un bonnet, des écouteurs avec son énorme appareil photo posé à l’arrière de son camion 4×4, des fenêtres noircies.

Le prince Harry est sixième sur le trône (Image: EXPRESS)

“Une femme au volant qui a fait le signe de la paix assise là comme distraction et il est allongé à l’arrière de ce camion en train de les photographier avec leur enfant.”

La décision de concentrer une émission satirique sur un enfant a laissé de nombreux utilisateurs de médias sociaux, observateurs royaux et critiques de télévision perplexes.

Le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a écrit sur Twitter : “Je suppose que cela va avec le territoire et que la famille royale a tendance à croire en la liberté artistique. Mais se moquer d’un petit garçon ne plaira pas à certains.

« Une entreprise américaine commanderait-elle une série similaire sur l’enfant d’un président américain ?

Le prince Harry a révélé que lui et Orlando Bloom se mettaient en garde lorsqu’ils apercevaient des paparazzi à Montecito (Image: GETTY)

L’émission HBO Max, publiée hier, commence par un avertissement indiquant que les personnes et les événements présentés dans la série satirique sont “entièrement fictifs”.

M. Janetti, qui exprime également le prince George fictif dans la parodie, a expliqué son point de vue sur le personnage en disant: “Cela n’a jamais été censé être autre chose que de rire et d’être idiot et drôle.

“Ce n’est jamais censé être quelque chose de méchant.

“Tout tourne autour de la vision insensée de George sur le monde et de son désir de devenir une star.”