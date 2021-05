Le copropriétaire de Manchester United, Avram Glazer, refuse de s’excuser pour les projets de Super League européenne

Le propriétaire de Manchester United, Avram Glazer, a refusé de s’excuser auprès des fans pour la tentative désastreuse de former une Super League européenne séparatiste le mois dernier.

Dimanche, des milliers de fans de United ont organisé une manifestation contre les propriétaires du club à Old Trafford avant leur match avec Liverpool, qui a finalement été reporté.

Glazer a refusé de s’excuser auprès des fans de United sur les plans de la Super League européenne

Avram et Joel Glazer sont les propriétaires de Manchester United

Une section de supporters s’est rendue sur le terrain où une fusée éclairante a été lancée en direction des experts de Sky Sports Graeme Souness, Roy Keane et Micah Richards, tandis que deux policiers ont subi de graves blessures au visage.

Les partisans ont depuis écrit au coprésident Joel Glazer, le frère d’Avram, pour avertir de la poursuite des manifestations légales si des mesures ne sont pas prises pour leur donner une voix plus forte et une plus grande voix dans la gestion du club.

Le Manchester United Supporters Trust (MUST) a exhorté les Glazers à adopter un plan en quatre points, qui comprend la nomination immédiate d’administrateurs indépendants au conseil “ dont le seul but est de protéger les intérêts du club en tant que club de football, et non son actionnaires’.

Les fans de United ne se sont jamais félicités de leurs propriétaires depuis que le club a été acheté en 2005 et la Super League, pour laquelle Joel Glazer aurait été vice-président, s’est avérée être un point de basculement.

Lorsqu’il a été approché par Sky News, Avram Glazer a refusé de s’excuser auprès des fans pour leur implication dans les propositions de la compétition séparatiste.

Les Glazers pourraient sanctionner une décision de Kane cet été pour apaiser les fans de United

Pendant ce temps, The Sun rapporte que les Glazers sous le feu sont prêts à sanctionner un transfert de 90 millions de livres sterling pour Harry Kane cet été alors qu’ils cherchent à apaiser leurs fans furieux.

Les spéculations ont sévi sur l’avenir de l’attaquant des Spurs dans le nord de Londres après une autre campagne décevante pour les Lilywhites.

On pense que Man City et United sont prêts à déménager pour Kane, bien que le président des Spurs, Daniel Levy, exigera probablement plus de 120 millions de livres sterling pour son talisman.