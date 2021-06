Le Copyright Royalty Board révèle une augmentation des taux de redevances de diffusion sur le Web

Le Copyright Royalty Board (CRB) a officiellement révélé une augmentation des taux de redevances de diffusion sur le Web pour la période 2021-2025.

Le Conseil des redevances du droit d’auteur à trois juges, qui se compose actuellement du juge en chef Feder, du juge Strickler et du juge Ruwe, a récemment exposé sa décision sur les taux de redevances de diffusion sur le Web. Ce tarif mis à jour – 0,0026 $ par représentation pour les services d’abonnement de diffusion commerciale sur le Web et 0,0021 $ par représentation pour les diffuseurs commerciaux sans abonnement – ​​restera en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, à l’exception des ajustements annuels du coût de la vie.

« Performance », ont réitéré les juges du CRB, fait référence à « chaque cas dans lequel une partie d’un enregistrement sonore est exécutée publiquement devant un auditeur au moyen d’une transmission audio numérique ».

Cependant, le terme ne couvre pas les œuvres qui ne nécessitent pas de licence, les œuvres qu’un service a concédé sous licence directement du propriétaire du droit d’auteur et toute « performance accessoire » qui ne « contient pas un enregistrement sonore complet, autre que la musique ambiante c’est l’arrière-plan d’un événement public” et qui “ne fait qu’un usage accessoire d’enregistrements sonores”. Parmi ces derniers figurent les « brèves transitions musicales dans et hors des publicités » et les « brèves performances pendant les nouvelles ».

Et les webcasters non commerciaux, pour leur part, devront payer « 1000 $ par an pour chaque chaîne ou station et 0,0021 $ par représentation pour toutes les transmissions audio numériques supérieures à 159 140 ATH. [aggregate tuning hours] en un mois sur une chaîne ou une station » au cours de la période, a déterminé le Copyright Royalty Board.

De plus, tous les webdiffuseurs sont tenus de payer au collectif – SoundExchange, âgé de 18 ans, bien sûr – « des frais minimum de 1 000 $ par an pour chaque chaîne ou station », ces frais « non remboursables » étant plafonnés à un total de 100 000 $ par webcaster commercial au cours de chaque année civile. Le Collectif doit donc appliquer les frais « aux redevances supplémentaires que les titulaires de licence peuvent encourir au cours de la même année ».

Il convient également de noter que le CRB « ajustera les redevances chaque année pour refléter tout changement survenant dans le coût de la vie tel que déterminé par l’indice des prix à la consommation le plus récent » publié par le ministre du Travail avant le 1er décembre de l’année précédente, comme mentionné précédemment.

Les titulaires de licence « doivent effectuer des paiements de redevances sur une base mensuelle », a également écrit le CRB, avec une date d’échéance « au plus tard le 45e jour après la fin du mois au cours duquel le titulaire de licence a effectué des transmissions admissibles ». Les paiements manqués seront soumis à des frais de retard de 1,5% par mois “ou au taux légal le plus élevé, selon le plus bas”.

Enfin, le Copyright Royalty Board a déclaré à propos de l’augmentation des redevances de diffusion sur le Web dans la section des annonces de son site Web : « La décision écrite est actuellement examinée par les parties à la procédure pour déterminer quelles parties, le cas échéant, contiennent des informations confidentielles qui doivent être expurgées. de la version qui sera rendue publique.

À la fin du mois dernier, les auteurs-compositeurs ont appelé à une plus grande transparence des taux mécaniques de la part du Copyright Royalty Board, en particulier en raison de « profonds inquiétudes » concernant « l’avis de règlement de principe » déposé devant le CRB par les grandes maisons de disques et la National Music Publishers’ Association ( NMPA) plus tôt cette année.