le Coria reçoit le Cabecense

07/05/2021 à 19:02 CEST

le Cabecense voyager ce samedi pour Stade du Guadalquivir se mesurer avec Coria dans leur sixième match de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 19h00.

le Coria Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au sixième jour après avoir subi une défaite contre lui Arcs lors du match précédent par un résultat de 2-1. Depuis le début de la saison, les hôtes ont gagné dans l’un des quatre matchs disputés à ce jour, avec 17 buts pour et 31 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Cabecense a réussi à vaincre La Palma CF 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de tours, il espère donc répéter le tableau de bord, cette fois dans le stade Coria. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés lors de la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté un et ajoute un chiffre de 26 buts contre 19 en faveur.

En référence à la performance locale, le Coria Il a un bilan d’une victoire et d’un nul en deux matchs disputés dans son stade, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats en sa faveur. Loin de chez soi, le Cabecense Il a signé un tirage au sort lors de sa seule visite en tant que visiteur jusqu’à présent dans la compétition.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade du Guadalquivir, en fait, les chiffres montrent deux victoires et quatre nuls en faveur de la Coria. À leur tour, les locaux ont un total de six matchs consécutifs invaincus contre ce rival dans la deuxième phase de la troisième division. La dernière fois que ces équipes ont joué dans cette compétition, c’était en février 2019 et le match s’est terminé sur un résultat de 4-0 pour les hôtes.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, on peut voir que les visiteurs sont en avance sur leur rival avec une différence de cinq points. L’équipe de Puma Il entre dans le match en septième position et avec 20 points avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le Cabecense, est quatrième au classement avec 25 points.