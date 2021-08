Le cornerback de longue date des Saints de la Nouvelle-Orléans prend sa retraite de la NFL

Un demi de coin vétéran de la NFL qui a passé la majeure partie de sa carrière avec les Saints de la Nouvelle-Orléans a pris sa retraite de la ligue. Selon Ian Rapoport du NFL Network, Patrick Robinson a informé les Saints qu’il prenait sa retraite. Cela survient alors que les Saints s’attendaient à ce qu’il soit un partant cette saison. Robinson aura 34 ans le mois prochain mais n’a donné aucune indication qu’il appelait cela une carrière, selon Pro Football Talk.

Robinson a été repêché par les Saints au premier tour en 2010. Il a disputé 11 matchs et enregistré 28 plaqués et défendu deux passes. Il a connu une saison exceptionnelle, affichant 47 plaqués, quatre interceptions et 15 passes défendues. Il a pu s’améliorer au cours de la troisième année, totalisant 64 plaqués, un sac, trois interceptions et 18 passes défendues avec un touché défensif.

Lorsque Robinson est devenu joueur autonome en 2015, il a signé un contrat d’un an avec les Chargers de San Diego. En 2016, Robinson a signé un contrat de trois ans avec les Colts d’Indianapolis, mais n’a joué que sept matchs cette saison-là en raison d’une blessure au genou et à la hanche. Les Colts l’ont libéré en mars 2017, mais ont été signés par les Eagles de Philadelphie pour un contrat d’un an quelques semaines plus tard. Il a connu une solide saison à Philadelphie, interceptant quatre passes tout en affichant 18 passes défendues et obtenant le deuxième sac de sa carrière. Robinson a remporté un Super Bowl cette année-là après que les Eagles eurent battu Tom Brady et les New England Patriots lors du match de championnat.

En mars 2018, Robinson a signé un contrat de 20 millions de dollars sur quatre ans avec les Saints. Il n’a joué que trois matchs en 2018 et a joué 11 matchs en 2019 et 12 matchs la saison dernière. En novembre, Robinson a parlé d’obtenir une interception gagnante contre les 49ers de San Francisco.

«Je veux dire qu’il restait deux ou trois minutes et qu’ils essayaient juste d’atteindre la zone des buts, étant juste un vétérinaire et voyant ces choses. J’essayais juste de ne pas me faire battre pour un touché », a déclaré Robinson par WGNO TV. « Je ne devrais pas le dire comme ça, c’est un peu comme si je jouais effrayé. Mais, je n’essayais pas d’abandonner un touché facile. Il a essayé de me frapper d’un double coup, je n’y allais pas. Et je l’ai déjà vu, alors il (Nick Mullens) a lancé le ballon. J’ai juste fait ce que j’avais à faire et j’ai fait un jeu pour l’équipe, aussi simple que ça.”