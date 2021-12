Le coronavirus balaie la NBA : 25% des joueurs de la ligue sont entrés dans les protocoles COVID-19

Malgré le fait que la grande majorité des joueurs soient vaccinés et que le virus ne soit plus mortel comme il l’était au début de la pandémie, le COVID-19[feminine se déchaîne au sein de la NBA. Les contagions n’ont cessé de croître, et les équipes ont dû recourir à des signatures de dernière minute afin de ne pas manquer de joueurs pour pouvoir disputer leurs matchs.

Les chiffres de contagion sont très élevés. C’est ce que disent les statistiques. Au 21 décembre (mardi dernier), 103 joueurs au total avaient suivi les protocoles COVID-19 de la NBA. Soit 25 % du total. Cela signifie une moyenne de cinq joueurs par jour depuis le début du mois.

