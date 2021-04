Le coronavirus est «relativement doux», comme le disent les scientifiques, nous «pourrions ne pas avoir autant de chance» avec le prochain Monde | Nouvelles

Des scientifiques de l’Université de Virginie ont exhorté les gouvernements du monde entier à soutenir une nouvelle proposition de plan de «réponse rapide». La proposition appelle à la création d’un système d’information avancé que les scientifiques peuvent utiliser pour aider à détecter de nouveaux agents pathogènes, avant qu’ils ne puissent se propager et devenir la prochaine menace de pandémie. Le docteur Wladek Minor de l’Université de Virginie et ses collègues ont appelé à la création urgente d’un «système d’information avancé» internationalement reconnu qui aide les scientifiques dans les points chauds d’épidémie de pathogènes à révéler les informations moléculaires de pathogènes vraiment dangereux qui pourraient constituer une menace de pandémie.

Dans un article récemment publié axé sur la planification stratégique pour lutter contre la prochaine menace de pandémie, le docteur Minor a déclaré: «La création d’un système d’information avancé nécessitera sans aucun doute la collaboration de nombreux scientifiques experts dans leurs domaines respectifs.

«Cela semble être le seul moyen de préparer la science biomédicale à la prochaine pandémie.

«Dans l’histoire de l’humanité, la pandémie de COVID-19 est relativement bénigne par rapport à la peste bubonique, la peste noire, qui a tué cent fois plus de personnes.

«Nous ne serons peut-être pas aussi chanceux la prochaine fois.»

Les chercheurs de l’Université de Virginie ont déclaré qu’il était essentiel que les données compilées sur différents agents pathogènes soient aussi précises que possible.

Ils ont déclaré qu’un nouveau système de communication de l’information garantirait la conformité entre les disciplines et permettrait moins de confusion et une identification plus rapide de la prochaine menace.

Le docteur Minor a déclaré: «Près de 100 000 articles sur le COVID-19 ont été publiés et plus d’un millier de modèles de macromolécules codées par le SRAS-CoV-2 ont été expérimentalement déterminés en un an environ.

«Aucun humain ne peut digérer ce volume d’informations.

Les principales conclusions de l’étude étaient que «près de la moitié des villes les plus connectées du monde chevauchent des points chauds de contagion animal-humain».

Le débordement animal-humain est un terme donné aux agents pathogènes qui ont muté et ont été transmis d’un réservoir animal à l’homme.

Le rapport a révélé que l’Asie du Sud et du Sud-Est et l’Afrique subsaharienne ont le plus de villes à risque.

Le document de l’Université de Sydney s’intitulait «D’où vient la prochaine pandémie?».

La justification de l’étude a révélé que «la géographie mondiale croisée de l’interface animal-humain, les systèmes de santé médiocres et la centralité du transit aérien révèlent des conduits pour des retombées à fort impact».

L’auteur principal de l’étude, le docteur Michael Walsh, qui codirige le One Health Node à l’Institut Marie Bashir de Sydney pour les maladies infectieuses et la biosécurité, a déclaré: «Notre nouvelle recherche intègre l’interface faune-homme avec les systèmes de santé humaine et la mondialisation pour où les retombées pourraient ne pas être identifiées et entraîner une dissémination dans le monde entier et de nouvelles pandémies. «

Le scientifique a ajouté: «Avec ces nouvelles informations, les gens peuvent développer des systèmes qui intègrent l’infrastructure de la santé humaine, l’élevage, la conservation de l’habitat faunique et les déplacements dans les centres de transport pour prévenir la prochaine pandémie.

«Compte tenu du risque écrasant absorbé par un si grand nombre de communautés dans le monde et de l’exposition simultanée à des risques élevés de tant de nos villes les plus connectées, c’est quelque chose qui nécessite notre attention collective rapide.»