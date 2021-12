Le coronavirus frappe la Liga

27/12/2021 à 21:35 CET

Adrià Léon

Il lui a fallu un peu plus de temps pour revenir mais il l’a fait. Et est-ce que le Covid 19, bien qu’il soit arrivé un peu plus tard que dans des ligues comme la Premier League, par exemple, il a déjà été réinstallé dans le football professionnel espagnol, à la fois en LaLiga Santander comme dans le Banque intelligente, tous deux avec plusieurs équipes déjà impliquées.

La sixième vague de la pandémie, mettant en vedette la variante Omicron, a contraint la Liga à se conformer strictement au nouveau protocole de prévention établi il y a à peine une semaine, bien qu’il semble qu’il ne suffise pas à prévenir de nouvelles infections et, par conséquent, de nouvelles quarantaines.

Jusqu’à présent, ils sont Athletic, Barcelone, ​​Betis, Cadix, Celta, Elche, Espanyol, Levante, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Sociedad et Real Madrid les clubs qui font à nouveau des victimes à cause du covid. Plus de la moitié de la ligue, des données plus que significatives pour bien préparer les prochaines séances, où les précautions devront être encore plus extrêmes.

Contagions par équipe

Sportif

Unai Simón et Íñigo Martínez (18 décembre) et Berenguer et Ezketia (20 décembre).

Barcelone

Lenglet et Dani Alves (27 décembre)

Bétis

Sauvé * test à confirmer * (18 décembre) et Borja Iglesias (21 décembre)

Cadix

5 joueurs (27 décembre). Le club n’a pas révélé l’identité des footballeurs.

Celta Vigo

5 joueurs (24 décembre). Le club n’a pas révélé l’identité des footballeurs. Il y en a quatre autres infectés (27 décembre) mais les CRP n’ont pas encore été déterminés.

Elche

4 joueurs (27 décembre). Le club n’a pas révélé l’identité des footballeurs.

Espagnol

5 joueurs (27 décembre) et deux membres du staff technique. Le club n’a pas révélé l’identité des footballeurs.

j’ai soulevé

Radoja (11 décembre).

Osasuna

Aridane (12 décembre) et Kike García et Budimir (21 décembre).

Rayon Vallecano

12 points positifs entre joueurs et staff (21 décembre). Le club n’a pas révélé l’identité des footballeurs.

Société réelle

10 cas positifs (27 décembre). Le club n’a pas révélé l’identité des footballeurs.

Real Madrid

Modric, Marcelo, Asensio, Rodrygo, Bale et Lunin (16 décembre), Alaba et Isco (21 décembre) et Arribas (22 décembre).

En ce qui concerne le Ligue SmartbankAujourd’hui, plusieurs équipes sont également tombées. Le plus touché a été Oviede, avec huit cas (six joueurs et deux membres du staff technique). Ils ont également annoncé positivement la Eibar (6), le Amorebieta (3) et le Huesca (3) : Andrei Ratiu, Cristian Salvador et un membre du staff technique.