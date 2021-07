Le coronavirus met la finale NBA en échec pour plusieurs contacts

Le coronavirus explose à nouveau en contagions et la NBA ne peut pas en rester à l’écart. A titre d’exemple, Monty Williams, comme d’autres travailleurs, porte à nouveau un masque dans la salle de presse, pas comme dans le reste de la série. Le virus, malgré les vaccinations, continue de pulluler. Lors de la finale 2021, déjà loin de la bulle de l’an dernier à Lake Buena Vista, elle a également chuté. Chez les Bucks, la panique commence après l’information intervenue avant le cinquième match (2-2), ce qui laisse un joueur et un entraîneur isolés et avec l’espoir qu’ils sont les seuls et qu’il n’y en aura plus.

Thanasis Antetokounmpo, le frère aîné de Giannis et l’un des joueurs qui joue des minutes résiduelles ces dernières semaines, fait partie de ceux qui sont en jachère. Il s’est isolé en entrant dans le protocole NBA pour des contacts étroits avec un positif, selon Shams Charania (.). Non seulement à cause de leur relation familiale mais aussi à cause des interactions habituelles, comme le rituel de motivation avant de sauter sur le terrain, la profonde préoccupation dans la franchise de Milwaukee.

Pour le cinquième match, l’entraîneur adjoint ne sera pas non plus Josh oppenheimer, membre du staff technique de Mike Budenholzer, et même arbitre de ceux qui allaient officier le concours, Sean Wright (remplacé par James Williams).