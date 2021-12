« Le coronavirus n’est pas une excuse, nous irons battre Valence »

29/12/2021 à 16h38 CET

milieu de terrain de l’Espanyol Sergi Darder expliqué ce mercredi que « le coronavirus n’est pas une excuse » pour l’équipe, avec cinq footballeurs et deux membres du staff technique infectés, et a ajouté qu’ils « sortiront pour gagner » ce vendredi contre Valence au Mestalla.

Le Majorquin a commenté, après une formation à la Dani Jarque Sports City, que covid est quelque chose avec lequel tous les footballeurs et la société en général « doit coexister ». « Cela peut nous affecter tous. Nous ne nous sommes pas plaints alors que nous avons eu cinq blessures et nous ne nous plaindrons pas maintenant », a-t-il insisté.

Lorsqu’on lui a demandé si la Liga devait suspendre cette journée en raison du nombre de contaminations en First, Darder a souligné qu’il ne lui appartenait pas de l’évaluer. « Ils me disent que je dois venir m’entraîner et jouer et je le fais ravi. L’équipe est concentrée sur ce qu’elle a à faire, elle s’adapte », a-t-il réfléchi.

Concernant le match contre Valence, le footballeur a souligné le niveau du rival : « Nous savons ce qui nous attend. C’est une bonne équipe et nous aurons un match très compliqué, inconfortable et difficile. Terminer avec 26 points le premier tour serait brutal. Ce n’est pas un duel à plus de trois points, mais il a une grande importance ».

Le milieu de terrain a souligné que L’Espanyol est « capable de rivaliser avec n’importe qui s’il est à son niveau ». En ce sens, le joueur a affirmé que le bloc se rend à Valence « pour montrer tout ce qu’il a » à l’intérieur. « Si nous donnons tout notre possible, nous aurons sûrement une chance de gagner », a-t-il ajouté.

Quant au bilan du premier tour, Darder s’est montré autocritique, puisque le bloc a encore « beaucoup de choses à améliorer », même s’il s’est également montré « optimiste ». Le footballeur considérait, en tout cas, que cette partie de la saison a été « positive » et estime que les fans de perruches peuvent s’attendre à « un bon deuxième tour ».