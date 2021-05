Le coronavirus perce la bulle biologique de l’IPL, le match KKR vs RCB reprogrammé après que les joueurs testent + ve, CSK et DDCA ont également frappé

Le match KKR-RCB sera reporté et la nouvelle date devrait être annoncée prochainement. (Source de la photo: IE)

Dernières mises à jour de l’IPL 2021 du 3 mai: Dans un développement qui ne manquera pas de déclencher de l’anxiété dans la Indian Premiere League (IPL) en cours, deux joueurs de Kolkata Knight Riders (KKR) ont été testés positifs pour le coronavirus hautement infectieux. Cela a contraint les officiels de l’IPL à reporter le match d’aujourd’hui de l’équipe avec les Royal Challengers Bangalore (RCB) à Ahmedabad. Non seulement cela, cinq membres du personnel au sol de la Delhi & District Cricket Association (DDCA) ont été testés positifs pour Covid-19. Ils étaient tous en service lors du match entre les Rajasthan Royals et les Sunrisers Hyderabad dimanche.

Un responsable de la DDCA aurait déclaré dans un rapport qu’il y avait des chances que le personnel soit entré en contact avec des joueurs sur le terrain de Kotla pendant le match.

En outre, trois membres du contingent IPL des Super Kings de Chennai ont été testés positifs. Ceux dont les résultats se sont révélés positifs après la dernière série de tests dimanche sont – le directeur général Kasi Viswanathan, l’entraîneur de bowling L Balaji et un nettoyeur de bus. On pense que les autres membres de l’équipe sont négatifs. Ils sont à Delhi en ce moment.

Pendant ce temps, le jeu KKR-RCB sera reprogrammé et la nouvelle date devrait être annoncée prochainement.

«Varun Chakaravarthy et Sandeep Warrier se sont révélés positifs lors de la troisième série de tests au cours des quatre derniers jours. Tous les autres membres de l’équipe ont été testés négatifs pour le COVID -19 », indique un communiqué.

«L’équipe médicale est en contact permanent avec le duo et surveille son état de santé. Pendant ce temps, les Kolkata Knight Riders sont maintenant passés à une routine de tests quotidiens pour identifier tous les autres cas possibles et les traiter au plus tôt », a ajouté le communiqué.

Le patineur Chakravarthy et le stimulateur Warrier ont tous deux été isolés et l’équipe médicale est en train de déterminer qui sont tous entrés en contact avec les joueurs au cours des 48 heures précédant le prélèvement de l’échantillon.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.