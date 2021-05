Le coronavirus pourrait conduire Biden à pousser le Sommet pour la démocratie en 2022

Le président Joe Biden a déclaré qu’il organiserait un «Sommet pour la démocratie» au cours de sa première année de mandat afin de démontrer qu’ensemble, les démocraties peuvent être efficaces pour le monde.

Mais il semble que Biden ne pourra même pas organiser la réunion à temps.

Selon plusieurs responsables américains, l’administration Biden envisage de pousser le sommet au moins jusqu’en 2022, invoquant des inquiétudes quant à l’organisation d’une grande réunion en personne des dirigeants mondiaux pendant une pandémie et l’optique d’un tel événement. Le sommet n’est même pas encore inscrit au calendrier du président, ont déclaré deux sources.

«Nous n’avons pas encore annoncé de date pour le Sommet pour la démocratie, et je n’ai pas de mise à jour à partager sur ce front, mais nous sommes impatients de nous réunir le moment venu», m’a dit un haut responsable de l’administration.

Le sommet était l’une des propositions de politique étrangère les plus spécifiques du président. Sur son site Web de campagne et dans des articles, Biden a déclaré qu’il souhaitait que les États-Unis accueillent des dizaines de nations et de groupes de la société civile pour discuter de la lutte contre la corruption, de la lutte contre l’autoritarisme et de la promotion des droits de l’homme. L’événement «renouvellerait l’esprit et le but commun des nations du monde libre», a écrit Biden dans les Affaires étrangères l’année dernière.

Un tel sommet servirait de pierre angulaire au thème de la première année de Biden: prouver que la démocratie américaine, et que les gouvernements démocratiques des alliés et partenaires de l’Amérique, peuvent offrir au monde mieux que les régimes autocratiques.

Il est toujours possible que Biden et son équipe organisent la réunion, même virtuellement, d’ici la fin de la première année du président comme promis. Mais certaines personnes à qui j’ai parlé ont dit qu’il était prudent d’envisager un retard. «Il vaut mieux faire les choses correctement que de le faire à la hâte», m’a dit la représentante Ami Bera (D-CA), membre du Comité des affaires étrangères de la Chambre.

Le fait que Biden doive même envisager de reporter le sommet montre à quel point le coronavirus complique le programme pro-démocratie de Biden – un programme qu’il considère comme une priorité absolue de sa présidence.

Biden veut que sa présidence soit la présidence de la démocratie

Lors de sa première allocution au Congrès le mois dernier, Biden a clairement indiqué que le cœur battant de sa présidence était de démontrer l’efficacité de la démocratie à la fois dans le pays et à l’étranger.

«Nous devons prouver que la démocratie fonctionne toujours. Que notre gouvernement fonctionne toujours – et peut offrir des services aux citoyens », a-t-il déclaré. Ceux qui croient que la démocratie américaine ne prévaudra pas «ont tort, et nous devons leur prouver qu’ils ont tort».

C’est en partie la raison pour laquelle Biden a proposé des milliards de dollars pour l’emploi, les infrastructures et la réforme du bien-être pour stimuler l’économie américaine; travaillé pour renforcer les alliances; repoussé les agressions des régimes du Myanmar, de la Russie et de la Chine; et intensifié les efforts pour aider à lutter contre le coronavirus dans des points chauds comme l’Inde.

Ces efforts et d’autres visent à montrer, comme Biden et ses alliés aiment à le dire, que l’Amérique est de retour. «Nous devons redonner du sens à la poignée de main américaine», a déclaré le représentant Andy Kim (D-NJ), membre de la commission des affaires étrangères et ancien responsable de l’administration Obama.

Le problème pour Biden est que le coronavirus continue de défier les gouvernements du monde entier, démocraties comprises.

Des millions d’Américains ne sont toujours pas complètement vaccinés, soit parce qu’ils sont hésitants, peu enthousiastes, n’ont pas accès ou ont d’autres priorités. Cela n’aidera pas l’économie américaine à rebondir aussi rapidement que possible, selon les experts, ce qui pourrait atténuer les perceptions de la reprise et de la position de l’Amérique dans le monde.

Et des épidémies de coronavirus dévastatrices et croissantes comme celle de l’Inde n’aideront pas non plus. Alors que les gouvernements étrangers se concentrent sur la résolution de leurs crises sanitaires (et demandent de l’aide aux États-Unis), ils ont moins de temps pour travailler avec les États-Unis pour faire avancer un mouvement démocratique mondial. En effet, ce serait un mauvais regard pour le Premier ministre indien Narendra Modi – le chef de la plus grande démocratie du monde – de venir à Washington pour un sommet alors que des milliers de ses citoyens meurent du virus.

Biden a donc encore beaucoup à faire pour prouver que les démocraties peuvent réussir. Obtenir un sommet sur les livres peut être le cadet de ses soucis.