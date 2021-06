Le coronavirus reste sur les surfaces des hôpitaux, les sols des chambres des patients : étude

in

Une nouvelle étude Covid trouve le SRAS-Cov-2 sur les surfaces des hôpitaux

Nouvelle étude sur le coronavirus : Les chercheurs ont découvert que le virus ou du moins sa signature génétique avait été trouvé dans les échantillons de sol ou de surface. Le SRAS-CoV-2 a été détecté à 39% sur les étages à côté des lits des patients sous traitement Covid-19 à l’hôpital, 20% sur les étages à l’extérieur des chambres des patients et 16% sur la surface à l’intérieur des chambres. La quantité de détection était la plus élevée dans les cinq premiers jours après que le patient a commencé à montrer des symptômes.

Les chercheurs ont également noté que même si la signature génétique unique du virus était détectée sur une surface, cela ne signifiait pas nécessairement qu’ils étaient capables d’infecter les travailleurs de la santé s’occupant des patients.

Les chercheurs ont également documenté le fait que les chances maximales de propagation de l’infection par le SRAS-CoV-2 se produisent par le biais d’interactions humaines et, dans de rares cas, par transmission de surface. Cependant, aucun des travailleurs de la santé n’a été testé positif au virus au cours de leur traitement des patients touchés.

Bien que l’étude se soit limitée à des échantillons prélevés dans un hôpital, les chercheurs s’attendaient à ce que même d’autres établissements de santé traitant des patients atteints de Covid-19 donnent des résultats similaires.

