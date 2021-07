Le coronavirus sera-t-il pire que la variante delta ? Personne ne sait.

La variante delta du coronavirus est ici. C’est effrayant. Il semble se propager plus facilement que toutes les variantes que nous avons vues jusqu’à présent. Il devient rapidement la souche dominante du virus, dépassant les autres souches. Mais ce n’est peut-être pas le dernier.

En regardant les actualités sur delta, je me demande sans cesse : quelle est la prochaine étape ? Comment le SARS-CoV-2, le coronavirus qui cause le Covid-19, pourrait-il continuer à évoluer ? Après tout, le travail de l’évolution n’est jamais terminé. Le changement est constant.

Dans un an, y aura-t-il une variante oméga deux fois plus transmissible que delta ? “La grande réponse à votre question est que nous ne savons pas vraiment”, déclare Kari Debbink, virologue qui étudie l’évolution virale à la Bowie State University.

Elle n’est pas la seule. J’ai demandé à plusieurs virologues et experts en maladies infectieuses comment Covid-19 continuerait d’évoluer, et ils m’ont tous dit qu’il n’y avait aucun moyen de le savoir avec certitude.

“Je pense que quiconque vous donne une réponse définitive en est probablement plein”, déclare Adam Lauring, médecin et virologue à la faculté de médecine de l’Université du Michigan.

Mais cela ne signifie pas que les scientifiques sont entièrement dans le noir. Ils ont décrit quelques grandes leçons pour l’avenir de virus comme le SRAS-CoV-2, et plusieurs scénarios généraux sur la façon dont le coronavirus pourrait continuer à évoluer. Et, utilement, ils ont expliqué pourquoi nous n’avons pas de boule de cristal pour déchiffrer l’avenir.

Surtout, ils ont expliqué que cette incertitude devrait être une raison de plus pour faire vacciner le plus de personnes dans le monde le plus rapidement possible. Parce que la prochaine variante pourrait être pire.

« Je pense que les gens commencent à avoir l’idée que la pandémie est en grande partie terminée », dit Debbink. « Je ne compterais pas le virus à ce stade. »

Les scientifiques comprennent comment nous sommes arrivés ici, mais pas où nous allons

Au fur et à mesure que les variantes apparaissaient, les virologues et les experts en maladies infectieuses ont répété un refrain : c’était prévu. Les virus évoluent. Le coronavirus est en train de changer car chaque fois que le virus se copie – souvent des milliards de fois chez une seule personne infectée – il peut subir de légers changements dans sa génétique, ce qui peut affecter sa forme et ses traits. Cela peut à son tour changer la façon dont la maladie se propage et affecte les humains.

Delta, par exemple, concerne en partie parce qu’il a acquis des mutations qui peuvent lui permettre de se répliquer plus rapidement dans le corps d’une personne.

Mais ce qui est un peu difficile à comprendre, c’est que si des variantes étaient attendues, il était impossible de prédire quelle forme elles prendraient. C’était vrai au début de la pandémie, et c’est toujours vrai maintenant.

Pourquoi?

Cela a à voir avec les chiffres. Le génome du virus est long de près de 30 000 bases nucléotidiques. C’est des ordres de grandeur plus simples que notre code génétique, qui fait environ 3 milliards de bases de long. Mais encore, le génome du virus a beaucoup d’endroits où une mutation peut se produire.

Il n’est tout simplement pas possible de tester individuellement ce qu’un changement à l’un de ces endroits ferait à la structure et au comportement du virus. « C’est trop », dit Debbink.

Ajoutant à la complexité : « Les mutations ne se produisent pas simplement d’elles-mêmes, elles se produisent en combinaison les unes avec les autres », explique Stephen Goldstein, un virologue qui étudie l’évolution des coronavirus à l’Université de l’Utah.

Ainsi, une seule mutation, à un endroit du génome, pourrait ne pas augmenter à elle seule la transmissibilité du virus. Mais s’il est associé à une autre mutation, il le pourrait. « Il existe un grand nombre de combinaisons possibles », explique Goldstein. « Il y a tellement de complexité que c’est au-delà de notre capacité à comprendre.

Dans le cas de la variante alpha, qui a commencé à faire les gros titres vers le début de l’année, Goldstein dit qu’il y a une mutation – un changement dans la protéine de pointe du virus – qui lui a probablement permis de se lier plus étroitement aux cellules humaines. « Mais est-ce pour cela que l’alpha était si contagieux ? Nous ne savons vraiment pas », dit-il. “Parce qu’il y a toutes ces autres mutations que possède l’alpha – nous ne comprenons pas vraiment ce qu’elles font seules, et encore moins en conjonction les unes avec les autres.”

C’est le genre de complications qui font que certains virologues se sentent impressionnés par leur travail. Un virus est si simple que selon certaines définitions, il n’est même pas vivant. Mais il est capable de toute cette complexité astronomique.

C’est tellement complexe que même les leçons apprises d’une variante peuvent ne pas s’appliquer à une autre. Delta est plus transmissible que l’alpha. “Mais il ne partage aucune mutation clé avec alpha”, explique Goldstein. Cela laisse les scientifiques ne pas vraiment comprendre exactement pourquoi le delta est si transmissible.

Amanda Northrop/Vox

Il y a probablement une limite à la gravité du coronavirus

Il existe quelques dimensions différentes (mais qui se chevauchent) sur lesquelles le virus peut évoluer.

L’un est transmissibilité, ce qui signifie la capacité du virus à infecter plus de personnes, en moyenne. (Ce n’est pas exactement la même chose que « contagiosité », bien que les gens utilisent parfois les mots de manière interchangeable. « Vous pouvez décrire une personne comme étant contagieuse, c’est-à-dire au stade de l’infection lorsqu’elle est capable de transmettre le virus », dit Goldstein. “Alors que la transmissibilité est une propriété du virus.”) Un autre est virulence, faisant référence à la gravité des symptômes d’un cas de Covid-19. (On ne sait toujours pas si delta, ou l’une des autres variantes, sont plus virulents que les souches précédentes.) Un troisième est immunitaire échapper, ce qui se produit lorsque les virus commencent à esquiver les anticorps et autres composants du système immunitaire qui tentent de les neutraliser. Les virus qui développent ce trait peuvent avoir au moins un certain succès à se propager aux personnes qui ont acquis un certain degré d’immunité.

Même si l’évolution future du virus le long de ces dimensions est impossible à prédire, les scientifiques peuvent faire des suppositions sur la base de leur connaissance des épidémies précédentes et de certains principes généraux sur l’évolution.

« Il existe des cadres pour réfléchir à tout cela », dit Lauring. “Ce que nous ne savons pas, c’est dans quelle mesure ils s’appliquent ici.”

Un cadre est qu’il y a probablement une limite supérieure à la gravité du virus. Cela ne peut probablement pas empirer pour toujours.

Si le virus devient trop transmissible ou trop virulent, « il s’éteindra de lui-même », déclare Nash Rochman, qui étudie la génomique computationnelle aux National Institutes of Health. En d’autres termes, si le coronavirus tuait tous ceux qu’il infectait (ou s’il infectait tous les humains de la planète et que notre système immunitaire s’améliorait pour le combattre), il manquerait de nouveaux hôtes à infecter.

« Pouvez-vous avoir un virus qui est vraiment, vraiment contagieux et vraiment, vraiment mortel ? demande Rochman. “La réponse est probablement non.”

Alors une bonne nouvelle : le Covid-19 ne peut pas empirer indéfiniment.

Dans quelle mesure le SARS-CoV-2 peut-il être transmissible ?

Mais où est cette limite supérieure de transmissibilité ou de virulence, et à quelle distance en sommes-nous ?

Vous l’avez probablement deviné : personne ne le sait.

Au début de la pandémie, chaque cas de Covid-19 a entraîné en moyenne deux ou trois cas supplémentaires. Cette “valeur de reproduction de base” est appelée R0, ou R-naught. Avec les nouvelles variantes, Lauring estime approximativement que l’infectiosité moyenne est maintenant probablement plus proche de 4.

Le Covid-19 pourrait-il ressembler davantage à la rougeole, dont le R0 est souvent estimé à 12 ou plus ? « Mon garçon, je suppose que je serais surpris, mais qui sait ? » dit Lauring.

Le virus fait probablement face à des compromis évolutifs

Les scientifiques connaissent les dimensions sur lesquelles le virus pourrait évoluer – transmissibilité, virulence, évasion immunitaire – mais ils ne savent pas si le virus fera face à des compromis s’il s’optimise pour l’un ou l’autre.

« La capacité de transmission et la virulence – à quel point ces deux éléments sont liés n’est pas clair », dit Lauring. Une future variante pourrait-elle être plus transmissible et plus virulente ? « On ne sait pas vraiment, poursuit-il.

Il est également vrai qu’à l’avenir, le virus pourrait mieux esquiver nos défenses et évoluer pour commencer à éviter la détection et la destruction par notre système immunitaire. Les chercheurs ont vu d’autres coronavirus (qui causent des rhumes) le faire sur une période de plusieurs années. Certaines des variantes montrent un certain degré d’évasion immunitaire en ce moment ; nous pourrions voir plus à l’avenir. (Bien sûr, en réponse à l’évasion immunitaire, les scientifiques peuvent mettre à jour les vaccins pour préparer notre système immunitaire à de nouvelles variantes.)

Mais il pourrait y avoir un compromis ici aussi. Il est possible, selon Rochman du NIH, que des mutations qui conduisent à une évasion immunitaire accrue puissent également rendre le virus moins infectieux. Cela a à voir avec la protéine de pointe du virus, qui non seulement se lie aux cellules humaines, mais sert également de partie du virus que le système immunitaire apprend à reconnaître. Si la protéine de pointe change pour tromper les cellules du système immunitaire, cela pourrait dégrader sa capacité à se lier aux cellules.

Encore une fois, cela reste à voir.

Il est peu probable que le coronavirus commence à se propager de manière totalement nouvelle

Alors, y a-t-il quelque chose que nous puissions prédire ici? Un aspect que Lauring soulève de l’étude des pandémies passées est que le taux de changement du virus devrait ralentir avec le temps.

Avec un nouveau virus pandémique, dit-il, il est plus facile pour lui de faire de gros gains au début. Il y a des fruits à portée de main, en termes de gains évolutifs à faire.

Mais, prévient-il, ce ralentissement se produit généralement au cours des années, pas des mois. « Il y a des données de 2009 [H1N1 flu] pandémie, que le virus a évolué le plus rapidement au cours des deux premières années, puis il a commencé à ralentir un peu en termes de rapidité d’évolution. » Dans trois ans, dit-il, il ne s’attendrait pas à ce que Covid-19 continue de faire les grands sauts de transmissibilité qu’il fait maintenant.

Une autre prédiction plus sûre : le SARS-CoV-2 n’est pas susceptible de changer radicalement la façon dont il se transmet.

En ce moment, c’est un virus respiratoire. Il est transféré lorsque des personnes proches les unes des autres respirent, parlent, crient, chantent, etc.

« Si vous considérez un virus du rhume, ne vous inquiétez pas, il va commencer à être transmis sexuellement ou quelque chose du genre », dit Debbink. De même, il ne se transformera probablement pas pour être super transmissible en surface. Ce n’est donc pas quelque chose dont nous nous inquiéterions nécessairement énormément.

Lauring est d’accord. “Je ne pense pas que cela va changer sa voie de transmission”, dit-il. “Ça ne va pas se propager tout d’un coup d’une manière différente.”

Tous les changements évolutifs, disent les scientifiques, sont susceptibles d’être en termes de degré, pas de nature. Ainsi, le virus peut devenir plus ou moins transmissible, mais il ne deviendra pas un virus entièrement différent avec des façons totalement nouvelles de se propager.

La bonne nouvelle est que les scientifiques apprennent

Nous ne savons clairement pas quelles nouvelles variantes inquiétantes de coronavirus pourraient nous attendre. Mais nous savons comment éviter le pire. Plus la pandémie fait rage, plus le virus a de chances d’évoluer. Nous devons continuer à vacciner les gens. Non seulement cela ralentira le taux de propagation, mais cela réduira également le nombre d’hôtes dans lesquels le virus peut évoluer.

« Le virus améliore son jeu, et nous devons donc améliorer notre jeu », déclare Lauring.

Pour l’instant, les vaccins disponibles aux États-Unis résistent aux variantes. Il est possible qu’à l’avenir, le virus évolue de sorte que les vaccins soient moins efficaces. Mais en vaccinant autant de personnes que possible, partout dans le monde, nous rendons cet avenir potentiel moins probable.

Toutes les inconnues ici sont sûrement un peu frustrantes à affronter. Mais il y a un autre extrait de bonne nouvelle. Le SRAS-CoV-2 est le virus le plus étudié de l’histoire de la science. Les scientifiques ont suivi chacun de ses mouvements évolutifs depuis le début de la pandémie.

“Cela a été fait à une échelle complètement massive et jamais vue auparavant”, dit Lauring. “Avec autant de données, les gens développeront une compréhension plus fine de l’évolution d’un virus.” Ainsi, à l’avenir, grâce au travail effectué actuellement, nous pourrons peut-être un peu mieux prédire l’évolution des virus.