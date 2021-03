Le coronavirus s’est-il échappé d’un laboratoire en Chine? ⋆ 10z viral

Des théories ont circulé au cours de l’année dernière selon lesquelles le virus SRAS-Cov-2, plutôt que de provenir de la nature, a en fait fui du laboratoire de recherche de haut niveau sur les coronavirus situé à quelques kilomètres de la première épidémie présumée du virus.

L’ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention, Robert Redfield, a fait écho à ces affirmations cette semaine, en disant lors d’une interview sur CNN: «Je pense toujours que l’étiologie la plus probable de cette pathologie à Wuhan provenait d’un laboratoire.»

Voici votre chance de peser: pensez-vous que le coronavirus s’est échappé d’un laboratoire en Chine ou est-il originaire de la nature?