Le corps d’Alejandra Espinoza : photos

. Alejandra Espinoza s’est-elle injectée de l’or ? : Regardez ses abdos !

Alejandra Espinoza est considérée de loin la reine la plus aimée de Notre Beauté Latine de tous les temps. Et c’est qu’en plus de l’immense charisme que possède la belle mexicaine, son corps athlétique et sa beauté font toujours l’objet de conversation.

L’animatrice de télévision a volé des éloges et toutes sortes de commentaires, à cause d’une photo saisissante partagée sur son compte Instagram, dans laquelle elle se vantait de ses abdos de crise cardiaque.

L’ancienne reine de beauté a publié une image en pleine routine d’exercices dans la salle de sport, où elle montrait son ventre très plat, vêtue d’un pantalon de sport court et d’un tee-shirt, qui lui volait tous les regards.

Mais c’est le message avec lequel Alejandra a accompagné sa « publication » celui qui a le plus enchanté ses fidèles fans, car là-bas, la première reine de Nuestra Belleza Latina a mentionné être l’or dans sa splendeur maximale.

L’artiste et actrice portait une phrase frappante sur sa chemise, qu’elle voulait partager, comme un message d’autonomisation.

“Je suis de l’or bébé pur or SOLIDE”, a déclaré la star d’Univision.

Et coïncidant avec le fait qu’elle est de l’or pur, les fans mexicains ont rempli le réseau de l’ex-reine de toutes sortes de commentaires, dans lesquels ils ont révélé des phrases dans lesquelles ils déclaraient que la figure d’Alejandra Espinoza était digne de l’envie du bien .

Il y avait même ceux qui ont mentionné que le Mexicain n’a rien à envier aux autres célébrités du monde du divertissement, comme la diva des divas, Jennifer López, qui est également célèbre pour ses abdos luxueux.

Alejandra est une star du sport et de l’activité physique, et il y a quelques semaines elle a également enchanté ses fans, avec la publication d’une vidéo dans laquelle elle montrait sa manipulation du tube.

“Quelques bleus ici et là mais on s’en sort bien au cas où ils seraient avec la boucle d’oreille 😂”, était le commentaire avec lequel l’épouse du chorégraphe Aníbal Marrero a accompagné sa publication.

Alejandra Espinoza a consolidé une carrière réussie dans le monde du divertissement depuis 2007, date à laquelle elle a été couronnée Nuestra Belleza Latina, une émission de téléréalité d’Univision, qui revient à l’écran en septembre prochain avec sa 12e édition.

Le week-end dernier, Alejandra a donné de quoi parler avec une photo saisissante, dans laquelle elle montrait une chevelure volumineuse que tout le monde aimait.

