Le corps de Gabby Petito aurait été retrouvé après avoir disparu au milieu d’un voyage sur la route

Le corps que l’on croit être celui de Gabby Petito — un blogueur de voyage qui est porté disparu depuis au moins quelques semaines maintenant — a été retrouvé.

Les autorités ont annoncé dimanche avoir découvert ce qu’elles pensent être les restes de Petito lors d’une vaste recherche dans le parc national de Grand Teton dans le Wyoming – parmi certaines parties du pays – qui est l’un des endroits où elle et son petit ami, Brian Blanchisserie, s’étaient récemment rendus lors d’un road trip d’un mois sur la côte ouest… qu’ils documentaient en ligne.

Un représentant du FBI a déclaré que bien que les tests médico-légaux ne soient pas encore terminés, le corps qu’ils ont découvert correspond à celui de Gabby. La famille de Petito a également été prévenue… mais il n’y a pas encore de cause de décès.

La famille de Gabby a signalé sa disparition pour la première fois le 11 septembre – ceci après ne plus avoir eu de ses nouvelles depuis fin août … et après le retour de Brian à North Port, Floride, sans Gabby. Jusqu’à vendredi dernier, Laundrie et sa famille auraient refusé de parler aux enquêteurs … mais ses propres proches ont signalé sa disparition, affirmant qu’ils l’avaient vu / entendu parler pour la dernière fois mardi.

Les Petito ont affirmé que Brian était resté silencieux sur eux lorsqu’ils ont essayé d’obtenir des réponses – à savoir, pourquoi il était revenu seul dans leur fourgon partagé, où il l’avait vue pour la dernière fois, et pourquoi il la laisserait seule ?

Cela va sans dire… sa famille soupçonne Brian d’être mêlé à sa disparition, affirmant qu’il n’a pas disparu… mais qu’il se cache simplement. La police a déclaré qu’il n’était pas encore tout à fait un suspect, mais certainement une personne d’intérêt. Maintenant, une recherche est en cours pour retrouver Brian également.

JUST IN- Une nouvelle déclaration de la famille de Gabby Petito @NBC2 pic.twitter.com/nIuvI4DiMt – Megan Myers (@MeganMyersNews) 18 septembre 2021 @MeganMyersNews

Ajoutant à la spéculation, une vidéo de caméra corporelle d’un officier de l’Utah qui a eu une altercation avec Gabby et Brian près du parc national des Arches avant sa disparition – et il semble qu’il y ait eu une querelle entre le couple.

Vous pouvez voir Gabby fondre en larmes lorsque l’officier demande ce qui se passait après les avoir arrêtés sur le bord d’une route, car elle explique qu’elle souffre de TOC. Brian, pour sa part, a dit au flic qu’ils se disputaient et qu’il n’y avait pas de quoi s’alarmer.

8/12/2021 Service de police de Moab

L’affaire, bien sûr, est devenue l’histoire la plus discutée depuis un certain temps … et a fait la une des journaux nationaux.

Pour l’instant, il semble que seule Gabby ait été localisée – et, malheureusement, elle n’est pas en vie. Elle n’avait que 22 ans.

DÉCHIRURE