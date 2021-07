Le corps de l’hôtel demande le soutien de Covid dans le cadre des régimes EPCG et SEIS, rationalisation de la TPS, plus dans la liste de souhaits du gouvernement

Le ministre a promis que le gouvernement publierait sous peu une Politique nationale du tourisme avec une feuille de route pour une reprise rapide du secteur.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Organisme faîtier pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration en Inde – La Fédération des associations d’hôtels et de restaurants d’Inde (FHRAI) a maintenant exhorté le nouveau ministre de l’Union du Tourisme, de la Culture et du Développement de la région du Nord-Est, G. Kishan Reddy, à prendre les mesures nécessaires pour relancer le Covid -secteur de l’hôtellerie battu en Inde. L’association a présenté au ministre une liste de souhaits complète mettant en évidence les préoccupations et les recommandations pour la relance du secteur. La FHRAI a souligné la nécessité d’un soutien dans le cadre des programmes de promotion des exportations de biens d’équipement (EPCG) et de services d’exportation de l’Inde (SEIS), la rationalisation de la TPS, les réformes politiques, la facilitation de la conduite des affaires, les défis auxquels l’industrie est confrontée par les sociétés de droit d’auteur et les modifications requises dans la Loi sur le droit d’auteur, 1957 ainsi que les défis rencontrés par les agrégateurs de voyages en ligne (OTA) et les agrégateurs de services alimentaires (FSA).

«Nous l’avons informé des réalités du terrain du secteur de l’hôtellerie et avons soumis une représentation complète recommandant les priorités les plus élevées pour sa relance. La pandémie a complètement frappé l’industrie hôtelière et dans la liste de souhaits présentée au ministre, nous avons mis en évidence les réformes les plus immédiates requises du gouvernement », a déclaré Pradeep Shetty, co-secrétaire, FHRAI.

Le ministre a promis le soutien de son ministère pour éliminer les goulets d’étranglement et introduire des réformes pour accélérer la reprise du secteur et a assuré de rencontrer les parties prenantes de l’industrie à intervalles réguliers pour solliciter leurs contributions, a déclaré le FHRAI. Reddy a également promis que le ministère publierait sous peu une politique nationale du tourisme avec une feuille de route pour une reprise rapide du secteur.

La Banque de réserve de l’Inde avait annoncé le mois dernier un soutien séparé en liquidités de 15 000 crores de roupies avec un mandat allant jusqu’à trois ans pour les secteurs à forte intensité de contact touchés par Covid, tels que l’hôtellerie et les services auxiliaires, jusqu’au 31 mars 2022. Cependant, FHRAI avait également contacté l’ancien ministre du Tourisme Prahlad Singh Patel et le ministre des MPME Nitin Gadkari pour des mesures fiscales immédiates.

«Le rétablissement des hôtels prendrait au moins trois ans après que tout soit revenu à la normale et que les voyages soient pleinement autorisés. Il serait juvénile de penser à une récupération dans les prochains mois de déverrouillage pour atteindre les niveaux d’avant Covid. Même si les gens commençaient à manger au restaurant et à voyager, cela ne compenserait pas l’année et demi de fermeture. Les restaurants mettront un an et demi à récupérer s’il n’y a pas de restrictions et pas de normes de distanciation sociale. Le secteur compte une grande partie des MPME », a déclaré à Financial Express Online Gurbaxish Singh Kohli, vice-président de la FHRAI.

