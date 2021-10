Le corps de Miya Marcano aurait été porté disparu retrouvé en Floride

La police du comté d’Orange, en Floride, a annoncé lors d’une conférence de presse qu’elle pensait avoir retrouvé un corps qui serait celui de Miya Marcano, 19 ans, disparue.

“Un corps qui serait Miya Marcano a été découvert”, a tweeté samedi le bureau du shérif du comté d’Orange avec un extrait de la conférence de presse. “Les détectives de l’OCSO ont informé les parents de Miya de cette tragique nouvelle. Le shérif John Mina et les hommes et les femmes du bureau du shérif du comté d’Orange présentent nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches de Miya.”

“Plus tôt dans la journée, l’équipe d’intervention d’urgence du bureau du shérif du comté d’Orange fouillait le quartier des appartements Tymber Skan au large de South Texas Avenue dans le comté d’Orange et c’est à ce moment-là qu’ils ont découvert un corps que nous pensons être celui de Miya Marcano”, a déclaré le shérif du comté d’Orange, John Mina. mentionné.

Le FBI et le Florida Department of Law Enforcement avaient été impliqués dans une recherche qui couvrait trois comtés pour retrouver l’étudiant disparu il y a une semaine. Miya Marcano a disparu le même jour où un homme de maintenance a utilisé de manière inappropriée une clé principale pour entrer dans son appartement, ont indiqué les autorités.

Mina a déclaré qu’Armando Caballero, un préposé à l’entretien du complexe d’appartements où Marcano vivait et travaillait, est considéré comme le “principal suspect”. Caballero, 27 ans, s’est apparemment suicidé ; son corps a été retrouvé trois jours après la dernière vue de Marcano.

“Pour le moment, nous ne pensons pas qu’une autre personne soit impliquée”, a déclaré Mina jeudi.

Le shérif a déclaré que Marcano avait « repoussé » à plusieurs reprises les avances romantiques de Caballero. Les détectives ont parlé à Caballero après que Marcano a été porté disparu, mais n’avaient aucune preuve pour le détenir à ce moment-là. Ils ont obtenu un mandat d’arrêt contre lui après avoir appris qu’il était entré dans son appartement avant sa disparition. Son corps a ensuite été retrouvé dans un garage.

