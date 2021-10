Le corps d’un homme dont les mains et les jambes ont été coupées, attaché à une barricade, retrouvé sur un site de protestation d’agriculteurs à la frontière de Singhu

Une vidéo troublante de l’incident est apparue sur les réseaux sociaux qui montre prétendument un groupe de Nihangs se tenant au-dessus de l’homme après que son poignet a été coupé.

Le corps d’un homme avec un poignet coupé et des jambes coupées a été retrouvé ce matin attaché à une barricade de police sur le site de protestation des agriculteurs à la frontière de Singhu, a indiqué la police.

« Vers 5 heures du matin aujourd’hui, un corps a été retrouvé pendu avec les mains, les jambes coupées (au loin) à l’endroit où la protestation des agriculteurs est en cours (à Kundli, Sonipat). Aucune information sur qui est responsable (et) FIR déposé contre une personne inconnue. La vidéo virale est une question d’enquête… les rumeurs persisteront », a déclaré le surintendant adjoint de la police Hansraj, cité par l’agence de presse ANI.

Des rapports affirment que le meurtre horrible a été commis par Nihangs – un groupe sikh radical – mais il n’y a aucun mot officiel des autorités. Cependant, une vidéo troublante de l’incident est apparue sur les réseaux sociaux qui montre prétendument un groupe de Nihangs se tenant au-dessus de l’homme après que son poignet a été coupé.

