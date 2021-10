Le corps d’un homme extrait d’un canal près de Manchester

Des équipes d’urgence ont été appelées sur le chemin de halage du canal près de Marsland Road ce matin (Photo: MEN Media)

Le corps d’un homme a été retiré d’un canal du Grand Manchester ce matin.

La police a été alertée du corps dans l’eau du canal de Bridgewater vers 7h40.

Les agents se sont rendus sur le chemin de halage près de Marsland Road à Sale et ont confirmé plus tard qu’ils avaient récupéré l’homme.

Un certain nombre de véhicules de police et deux véhicules d’intervention rapide d’ambulance

ont été photographiés sur les lieux, qui se trouve à côté de l’arrêt Brooklands Metrolink.

Un chemin descendant le canal et une section de Bridgewater Way sont restés

bouclé par la police.

L’incident a causé des retards dans la circulation matinale sur Marsland Road.

La police sur les lieux à Salé ce matin (Photo: MEN Media)

La police du Grand Manchester a déclaré: «Nous avons été appelés à 7h40 jeudi

14 octobre à un rapport d’un corps dans le canal près de Marsland Bridge,

Vente.

«La police et le GMFRS ont répondu et un homme a malheureusement été confirmé mort sur les lieux.

‘Les enquêtes sont en cours pour identifier l’homme et les circonstances

derrière l’incident.

« On ne pense pas qu’il y ait de circonstances suspectes pour le moment. »

