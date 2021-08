Le corps d’une femme portant une veste verte a été retiré du lac de l’Oxfordshire alors que la police lance un appel | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le corps a été retrouvé entre l’A34 et l’A40 dans l’Oxfordshire. La police de Thames Valley a été appelée sur les lieux à Yarnton. La mort de la femme est considérée comme inexpliquée après que le corps a été retiré de l’eau.

L’inspecteur-détective Tracey Benham a déclaré: «Tragiquement, nous avons localisé le corps d’une femme dans l’eau et nous nous efforçons actuellement de l’identifier et d’informer les plus proches parents.

«Il y aura une présence policière accrue dans la région au cours des prochains jours pendant que nous enquêtons, mais j’exhorte le public à ne pas spéculer sur les circonstances.

«Nous savons qu’une femme qui était dans la région au cours des deux dernières semaines a frappé à la porte, et je demanderais à quiconque pense avoir vu une femme correspondant à la description donnée de bien vouloir nous contacter en appelant le 101 ou en faire un rapport en ligne.

La femme, dont l’identité n’a pas encore été confirmée, portait une veste vert olive et un jean bleu.

Elle a les cheveux noirs jusqu’aux épaules.

La police de Thames Valley exhorte toute personne disposant d’informations à appeler le 101 en citant la référence de l’incident 2048 (16/8).

Plus à venir…