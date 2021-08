“Le corps et l’esprit sont plus forts qu’ils ne le pensent”, déclare l’athlète paralympique

Zion Clark, le combattant qui rêve des Jeux Paralympiques 2:00

. – Diederick Schelfhout rentrait chez lui sur sa moto après l’entraînement, quand tout a basculé en un instant.

Le cycliste belge avait signé son contrat professionnel quelques mois plus tôt, dans le but de devenir coureur professionnel.

C’était un objectif qu’il poursuivait depuis l’âge de huit ans, en grandissant en écoutant les histoires de son père, qui avait également couru professionnellement.

Mais après que Schelfhout se soit écrasé dans une voiture, puis dans une autre voiture garée, le réservoir de carburant de sa moto a explosé, tout comme celui du véhicule. Il a été pris entre deux explosions et dit qu’il a fallu 14 tentatives aux pompiers pour éteindre l’incendie.

C’est alors qu’il sut que la carrière dont il rêvait autrefois était bel et bien terminée.

“Je n’avais qu’un sentiment, et c’était de survivre”, a déclaré Schelfhout à CNN Sport à propos de l’accident de 2008. “La douleur que je ressentais n’était plus humaine.”

Les conséquences

Schelfhout a subi de multiples blessures et 80 % de son corps a été brûlé, y compris ses poumons.

“J’avais des os cassés, mon bras était en morceaux, ma jambe, mes mains. C’était terrible”, raconte-t-il.

Il a passé près de trois mois dans un coma si grave qu’ils ont pensé à le débrancher, mais comme il le dit : « Mon cœur était fort.

Lorsque Schelfhout s’est finalement réveillé, il a découvert que le côté gauche de son corps avait été paralysé par l’accident.

Lorsque les médecins ont placé un miroir sur son visage, il a pu voir les cicatrices physiques qu’il avait subies.

“J’ai pris un miroir et ils ont dit : ‘Regardez, voici à quoi vous ressemblez maintenant et voici comment vous allez vivre.

Comme il se souvient, sa réaction à son nouveau visage a été “la première dépression nerveuse”.

“Je n’ai pas pensé au cyclisme les premières semaines. J’avais juste besoin de devenir plus fort”, dit-il. “Ce qui m’importait le plus, c’était d’apprendre, de remarcher, d’écrire et de parler.”

Ses amis et sa famille lui ont offert un soutien moral inestimable, ce qu’il continue d’apprécier 13 ans plus tard.

“Pour mes parents, ce fut un moment très désagréable”, dit-il, “J’ai de la chance parce que mes parents me soutiennent beaucoup et très bien dans tout ce que je fais.”

“J’ai beaucoup d’amis qui me soutiennent […] Je peux dire que je suis un gars chanceux. Avec des amis comme ça et en famille.”

Se battre pour rester dans la course

Des experts médicaux ont fini par dire à Schelfhout qu’il avait dû mettre son rêve de cyclisme de côté, en raison de lésions nerveuses importantes à la jambe et à la hanche gauches.

Il dit qu’il a décidé d’essayer de pédaler le même jour pour voir de quoi son corps était capable. “Les 20 premiers mètres ont été les plus terribles de ma vie. Tout me faisait mal, et c’était comme un enfant de six ans essayant de faire du vélo.”

“Les médecins m’ont également dit qu’un rétablissement complet n’était pas possible.”

“Il avait une petite amie. Elle n’aimait pas le vélo. […] Et il a dit : ‘Vous devez tout laisser tomber.’ J’ai dit : ‘Non, je veux finir ce que j’ai commencé, et j’arrête de faire du vélo quand je veux, pas quand quelqu’un me dit que je dois arrêter.’

Dans les mois entre le coma et la rééducation, Schelfhout a persisté à utiliser un handbike – un tricycle manuel utilisé par les personnes à mobilité réduite – pour améliorer sa mobilité supérieure. Au bout de deux semaines, il dit avoir eu une lueur d’espoir lorsqu’il a remarqué “une sensation étrange” dans ses biceps. Quinze jours plus tard, il a eu une contraction musculaire.

Un an seulement après son accident, Schelfhout se rendait à l’hôpital à vélo.

“Je suis allé directement dans la salle du médecin et j’ai dit : ‘Regardez, je suis de retour sur le vélo et je vais devenir de plus en plus fort et reprendre la course. Je ne sais pas quand, mais j’ai le sentiment que c’est possible”, dit-il.

“Il m’a dit que c’est mon esprit qui est si fort. Si je veux quelque chose, je ferai n’importe quoi pour cela.”

Une bosse sur la route

En 2011, le destin de Schelfhout a changé lorsqu’il a lu un article de magazine sur Kris Bosmans, un paracycliste belge qui avait commencé à courir après avoir subi un accident vasculaire cérébral. Inspiré par son histoire, il décide de se rapprocher de Bosmans.

« À l’époque, je ne pensais pas au paracyclisme parce qu’en Belgique, ce n’est pas un sport si célèbre », explique Schelfhout.

Cependant, après avoir entendu parler de l’histoire de Bosmans, il a commencé à voir le paracyclisme comme un moyen de concourir.

Déterminé à reprendre la course, il a contacté l’Union cycliste internationale (UCI) -l’instance qui régit ce sport- et, pour se préparer physiquement à la compétition, a perdu plus de 40 kilos en trois mois.

Sa dernière année de course avait eu lieu en 2007, donc Schelfhout dit qu’il était enthousiasmé par sa première épreuve de paracyclisme en 2012 à Rome. “C’était agréable de remonter sur la moto pour concourir.”

Même si la course ne s’est pas déroulée comme prévu.

Les athlètes paralympiques utilisant un vélo standard participent à cinq catégories sportives – C1 à C5 – où les chiffres inférieurs représentent une limitation plus aiguë dans les membres inférieurs et / ou supérieurs.

Schelfhout, qui avait été placé dans la catégorie C4 avant la course, dit qu’on lui avait dit avant la compétition qu’il aurait dû participer en fait à la catégorie C3.

Au cours de ses premières années de course en tant que paracycliste, Schelfhout dit que l’aspect le plus difficile de l’entraînement et de la course était de concilier l’idée que son corps ne serait jamais aussi fort qu’avant l’accident.

“La première année en paracyclisme a été terrible parce que je comparais toujours ce que c’était avant et après l’accident.”

“Pour moi, le problème principal est le problème nerveux que j’ai sur le côté gauche de mon corps. Ma jambe gauche n’a qu’un quart de puissance par rapport au côté droit et mon bras a un septième de puissance.

“Mon dos du côté gauche est partiellement paralysé. J’ai moins de puissance pour accélérer. Il y a des athlètes qui avant leur accident ne couraient pas, et ils ne connaissent pas les possibilités de leur corps. Je sais ce que je pouvais faire avant et je voulais faire de même.”

À la poursuite d’un rêve paralympique

Depuis, Schelfhout a pu reprendre confiance en lui en misant sur l’avantage mental et physique qu’il peut avoir sur ses coéquipiers. Par exemple, il dit que le côté droit de son corps est plus fort que celui des athlètes non handicapés.

“Quand je suis en course, il y a comme un bouton dans ma tête – et certainement dans les grandes courses – qui me dit de continuer, de voler et de voir ce que je peux accomplir.”

En 2016, Schelfhout a connu un autre revers lorsqu’il a eu un accident, se cassant la clavicule et la hanche.

Par la suite, il a été vu hors de l’équipe première de Belgique pour les Jeux paralympiques de Rio.

“Après quelques semaines, je suis remonté sur le vélo, mais je n’étais pas en bonne condition pour concourir.”

Après quatre ans de travail vers le rêve paralympique, il a décidé de faire une pause. Mais à deux semaines des Jeux de Rio, il a reçu un appel de la fédération, lui disant qu’une place avait été ouverte pour sa sélection.

“Il n’était pas en forme pour les Jeux”, dit-il. “Normalement, sur la piste, si je sors, je suis toujours en compétition pour le podium. Maintenant, je devais faire la dixième ou la huitième place. A Rio, j’ai fait la dixième place. Je n’étais pas content.”

“Mentalement, c’était un peu triste, mais cela m’a rendu plus fort.”

Lorsque la pandémie de coronavirus a frappé en 2020, Schelfhout dit que bien que déçu, il a jugé nécessaire de donner la priorité à la sécurité par rapport à la concurrence.

“Il vaut (…) mieux sauver nos familles et nos amis de la pandémie. Cela ne faisait qu’un an et un an ne vous rend pas pire ou meilleur. Quand vous êtes au plus haut niveau, vous pouvez revenir l’année suivante .”

Désormais, il espère réapparaître aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 -qui débuteront le 24 août 2021-, où il disputera quatre épreuves, dont la poursuite individuelle sur la piste de 3 km, le contre-la-montre sur la piste de 1 km et le contre-la-montre et parcours.

Après tout, Schelfhout a hâte de représenter la Belgique aux Jeux olympiques. “Pour moi, c’est un sentiment magnifique, c’est un sentiment en or parce que tout le monde ne peut pas dire qu’il peut le faire. J’aime mon pays et j’aime montrer au peuple belge une grande campagne cycliste.”

Le pouvoir de la visibilité

Rétrospectivement, Schelfhout dit que la force mentale a conduit aux moments les plus difficiles de sa carrière.

“Mentalement […] J’ai une devise, et il ne s’agit pas de la force avec laquelle vous frappez, mais de la force avec laquelle vous pouvez être touché et continuer à avancer.

“Je veux devenir plus fort”, dit-il. “Il ne s’agit pas de votre apparence, mais de ce que vous ressentez et de ce que vous voulez accomplir et devenir.”

Le meilleur aspect de la compétition en tant qu’athlète paralympique ? Schelfhout dit qu’il trouve de la force dans la communauté.

“Je pense que c’est la bonne chose à propos des sports para, tout le monde est ami avec les autres parce qu’ils savent à quel point la vie est difficile.”

Depuis son arrivée sur la scène mondiale, il a consacré sa plateforme à accroître la visibilité des brûlés dans le sport.

“Je veux montrer aux gens du monde que même si vous avez un accident très désagréable, […] tu dois continuer ta vie. Je veux motiver les gens à recommencer à faire du sport, à revivre comme avant”, confie-t-il.

“J’ai beaucoup de cicatrices sur mon corps. Partout où je vais, les gens me regardent parce que beaucoup de gens en Belgique ne savent pas à quoi ressemblent les personnes brûlées. Je veux leur montrer que je m’en fiche. “

“Je veux montrer que je suis Diederick et que je me bats pour ma vie, mais que je l’apprécie toujours.”

“Je suis assez fort”

Schelfhout dit qu’il n’aurait pas pu réaliser son rêve d’enfance d’être un cycliste de classe mondiale sans son réseau proche d’amis et de famille.

“Les gens qui me soutiennent, la fédération, il faut vraiment avoir des gens bien autour de soi pour réaliser quelque chose de bien dans sa vie”, confie-t-il. “Je suis très reconnaissant d’avoir ça, c’est très important.”

“Tout le monde autour de moi est vraiment fier de moi, mais je suis aussi fier de moi parce que j’ai montré au monde que je suis assez fort pour redevenir cycliste. Je veux montrer au monde que c’est possible.”

La compétition en tant que para-athlète a donné à Schelfhout un nouveau sentiment de respect et de gratitude pour son corps. “J’ai appris que votre corps et votre esprit sont plus forts que vous ne pouvez l’imaginer.”

“Avant mon accident, j’ai toujours voulu gagner. J’ai le même sentiment. Mais la grande différence, c’est que quand j’ai une place dans le top 10, je suis aussi heureux. Je veux faire mieux. Il ne s’agit pas de dire ‘ D’accord, je suis heureux.’ Non, mais je peux le comprendre et vivre avec.

“Je n’ai besoin de rien d’autre que de mon vélo, de ma copine et de mes chiens pour être heureux.”

D’un accident terrifiant à 72 opérations, il est juste de dire que Schelfhout a subi plus de coups que beaucoup dans sa vie.

Mais s’il y a une chose que son voyage de la Belgique au Japon a montré, c’est que le pouvoir de se lever, de se défendre et de garder confiance en soi – surtout lorsque les chances sont contre vous – l’emportera toujours sur une séquence de malchance.

“Quand quelque chose ne va pas, vous devez vous battre pour cela.”