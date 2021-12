Le corps sans vie du jeune homme disparu retrouvé à Formigal

12/08/2021 à 14:04 CET

LMG

L’opération de recherche du jeune homme disparu à Formigal s’est terminée de la pire des manières. La La gendarmerie a retrouvé son corps ce mercredi à proximité de l’endroit où il a été vu pour la dernière fois. Plus précisément sur le parking d’Anayet. Il s’agit de Marcos Durá Cano, dont on est sans nouvelles depuis dimanche matin. Il était voisin d’une ville de la province de Valence, Benaguasil, et c’est un ami qui a tiré la sonnette d’alarme.

L’appareil de Recherche Ce mercredi a commencé avec les premières lueurs du matin, ont indiqué des sources de la Benemérita, après n’avoir obtenu aucun résultat positif ce mardi, alors qu’il a duré jusqu’en fin d’après-midi.

L’opération a bénéficié de la collaboration de chiens spécialisés à la recherche de personnes et se concentrait sur les environs du centre urbain de Formigal, où beaucoup de neige est tombée ces derniers jours.

La Garde civile maintient l’enquête ouverte, bien qu’il ait pu le savoir Le journal d’Aragon, qui appartient au même groupe que ce journal, le corps ne présentait aucun signe de violence. Maintenant, le corps sera envoyé à l’anatomie médico-légale pour effectuer l’autopsie pertinente afin de déterminer les causes spécifiques du décès, bien que tout indique, selon des sources médico-légales, des engelures.

Un ami de la personne disparue a signalé ce lundi 6 décembre, vers 12 heures, qu’il n’avait pas eu de nouvelles du jeune homme depuis dimanche matin tôt et que sa voiture était garée là où ils l’avaient laissée lorsqu’il est arrivé de la Communauté de Valence le un voyage.

Il a été vu pour la dernière fois vers 16 h 30 dimanche à l’intérieur du pub Grajo avec des amis qu’il avait rencontrés et ils venaient de Castellón.

La plainte a été déposée par la famille au poste de la Benemérita à Liria, commune à laquelle appartient la ville de Benaguasil, dont était originaire le jeune homme. C’était le 6, lorsque les amis ont contacté les proches de Durá pour leur dire ce qui s’était passé. Son frère Cristian a lancé un appel, par l’intermédiaire de ce journal, à quiconque avait des informations.

La raison de la disparition soudaine est à l’étude par les agents de l’institut armé qui, pour le moment, qualifient l’affaire de « volontaire », bien que Il y a un certain nombre de signes inquiétants, comme le fait qu’il a rapidement quitté le bar, laissant la veste chaude bleue qu’il portait avec les clés de la voiture à l’intérieur, ainsi que de l’argent et des cartes.. C’est-à-dire qu’il était dépourvu de toute forme de paiement.

Le véhicule Volkswagen Sirocco avec lequel il a voyagé dans la vallée de Tena, après l’ouverture de la saison de ski à la station Aramón Formigal en ce week-end férié, il était garé sur le parking.

La seule chose avec laquelle il a quitté l’endroit était avec son téléphone portable, même si cela n’a pas été opérationnel depuis lors. Désormais, les chercheurs vont tenter de tracer le signal pour savoir s’il a bougé et quand il s’est éteint, même s’il en a profité. Il logeait à l’hôtel Snow Sol.