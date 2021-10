Le corpus NPS devrait augmenter de 30% à Rs 7,5 lakh crore d’ici la fin de l’exercice 22 : PFRDA

in

Il existe actuellement sept gestionnaires de fonds, à savoir HDFC Pension Management, ICICI Prudential Pension Funds Management Company, Kotak Mahindra Pension Fund, LIC Pension Fund, SBI Pension Funds, UTI Retirement Solutions et Aditya Birla Sun Life Pension Management.

Avec le secteur des entreprises et les particuliers montrant un plus grand intérêt pour le système national de retraite (NPS), les actifs du NPS sous gestion augmenteront probablement de 30% sur un an pour atteindre 7,5 lakh crore d’ici la fin de l’exercice 22, l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (PFRDA) a déclaré vendredi le président Supratim Bandyopadhyay.

“Le corpus NPS total était de Rs 6,67 lakh crore au 25 septembre 2021, contre Rs 5,78 lakh crore au 31 mars. Notre évaluation interne est que d’ici la fin de l’année, nous atteindrons Rs 7,5 lakh crore”, a déclaré Bandyopadhyay.

Les inscriptions de particuliers (hors Atal Pension Yojana) ont augmenté de 35% sur un an pour atteindre 18,28 lakh au 25 septembre 2021, tandis que les abonnés du secteur des entreprises ont affiché une croissance de 20% à 12,59 lakh au cours de la période. Les abonnés des employés du gouvernement central ont augmenté de 4,4% par rapport à l’année 22,24 lakh au 25 septembre 2021, tandis que les abonnés des gouvernements des États ont augmenté de 10% à 53,79 lakh au cours de la période. Le nombre total d’abonnés au 25 septembre 2021 était de 4,6 crores, en hausse de 24 % par rapport à il y a un an et de 8,5 % depuis le 31 mars 2021.

Pour favoriser une plus grande concurrence dans la gestion de fonds, PFRDA a récemment donné son feu vert à deux nouveaux entrants dans la gestion de fonds NPS — Tata Asset Management et Max Life Insurance. Axis Mutual Fund est également en passe de devenir un gestionnaire de fonds, a déclaré Bandyopadhyay.

En juin, le PFRDA a autorisé l’engagement de personnes travaillant comme correspondants ou agents commerciaux au sein de leur structure commerciale existante afin de faciliter la distribution des régimes de retraite.

Bandyopadhyay a déclaré que les distributeurs individuels joueraient un rôle clé dans l’expansion du NPS parmi les masses. Le régulateur examine également si les redevances versées aux distributeurs pourraient être bonifiées par rapport au taux actuel de 0,25 % de la contribution d’un abonné.

La longévité de la vie et de la vie professionnelle dépassant largement les 60 ans, le régulateur a relevé l’âge d’entrée pour le NPS à 70 ans de 65 ans et l’âge de sortie de 70 à 75 ans, dans tous les régimes citoyens et entreprises.

