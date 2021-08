Le correctif Cyberpunk 2077 corrige la scène de sexe Angel et Sky Bordel

Capture d’écran : CD Projekt Red

Le prochain gros patch de Cyberpunk 2077, 1.3, n’a toujours pas de date de sortie, mais nous avons maintenant un peu plus d’informations sur ce qu’il inclura. Ces ajouts offrent des directions améliorées sur la mini-carte et une option de réinitialisation des avantages. La mise à jour corrigera également la tristement célèbre scène de bordel du jeu où les joueurs choisissaient accidentellement la mauvaise personne avec qui coucher.

Oui, vous avez bien lu, environ un tiers des notes préliminaires pour le patch 1.3 tant attendu et très attendu sont dédiés à un petit correctif pour Clouds. C’est le VIP “Dollhouse” que les joueurs visitent au début du jeu afin de trouver plus d’informations sur la donneuse de quêtes manquante Evelyn Parker. Pendant la mission, vous disposez d’une salle privée où vous pouvez rencontrer un travailleur du sexe, homme ou femme, et en raison de certaines conceptions étranges de l’interface utilisateur, les joueurs choisissent souvent accidentellement le mauvais.

Dans la version actuelle du jeu, Skye, l’option féminine, est présentée en premier et à gauche, tandis qu’Angel, l’option masculine, est présentée en deuxième et à droite. Cependant, les noms n’apparaissent qu’une fraction de seconde avant de disparaître. L’invite de dialogue à décider énumère ensuite Angel en premier, une décision qui a suffisamment dérouté les gens pour qu’il s’agisse d’un sujet de discussion sans fin sur le subreddit Cyberpunk 2077 lors de la sortie du jeu en décembre dernier. “Le choix le plus difficile du jeu”, lit-on dans un message avec près de 30 000 votes positifs. Plus particulièrement, certains hommes jouant au jeu ont commencé à paniquer, ce qui a conduit à des titres amusants tels que “Les hommes ont un comportement très normal à propos de se désosser accidentellement dans Cyberpunk 2077”.

Pour résoudre ce problème, CDPR conservera les noms répertoriés tout au long de la conversation jusqu’à ce que vous soyez invité à décider. Il s’est même donné la peine de faire une vidéo YouTube montrant le changement subtil de l’action.

“C’était l’une de mes premières tâches lorsque je suis passé à ce projet et j’ai creusé dans le code pendant longtemps parce que je voulais comprendre notre système de vidéos d’interface utilisateur, et à la fin j’ai réalisé que le problème était dans la configuration vidéo”, a écrit Natalie, programmeuse d’interface utilisateur CDPR. « La valeur du temps vidéo était plus courte que la séquence vidéo. De cette façon, les joueurs comprendront mieux la décision qu’ils prennent dans cette séquence d’histoire.

La grande ironie, bien sûr, est que, bien que les scènes en question soient pleines de tension sexuelle, aucune n’implique de sexe physique. Que vous choisissiez Skye ou Angel, les deux parlent simplement avec vous et écoutez pendant que vous déchargez votre bagage émotionnel et votre peur existentielle sur eux. La minicarte et l’option de réinitialisation des avantages sont des changements plus bienvenus, bien qu’aucun d’eux ne semble trop époustouflant non plus.

La question beaucoup plus importante est de savoir si et comment le patch 1.3 continuera d’améliorer Cyberpunk 2077 sur les consoles de base où il fonctionne toujours à des niveaux difficiles à recommander. Le jeu est finalement revenu sur PSN le mois dernier, mais après être revenu momentanément dans les classements des meilleurs vendeurs, il est à nouveau retombé. CDPR prévoit de montrer plus de la mise à jour à venir dans un flux Twitch prévu pour le 17 août à 12h00 HE.