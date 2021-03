Un gros patch Cyberpunk 2077 est en préparation.

CD Projekt travaille sur un nouveau patch pour Cyberpunk 2077 qui traitera de la réponse de la police, de la conduite et ajoutera une fonctionnalité décrochée au jeu.

Avec la police, le patch réduira le problème des PNJ apparaissant derrière le dos des joueurs et donnera l’impression qu’il faut un certain temps à la police pour arriver sur les lieux du crime après que le crime a été signalé.

L’équipe a également ajouté une unité de reconnaissance «drone» pour «créer le sentiment que la police évalue la situation».

Le CDP a également examiné le modèle de conduite en fonction de la rétroaction axée sur le joueur concernant la vitesse de la direction. La plupart des plaintes provenaient de joueurs utilisant des claviers sur PC ou sur des plates-formes avec des fréquences d’images inférieures. Apparemment, les gens avaient du mal à comprendre à quel point il était difficile de garder les voitures sur la route.

Pour lutter contre cela, un curseur Sensibilité de la direction a été ajouté au menu Options. Cela permet de ralentir la vitesse de direction de tous les véhicules et de tous les dispositifs d’entrée, sans affecter le rayon de braquage maximal.

«Lorsque les fréquences d’images étaient plus faibles, nos voitures étaient plus difficiles à contrôler», a déclaré CD Projekt RED. «Nous avons fait remonter cela à un code qui ne gérait pas correctement les changements extrêmes de fréquence d’images. La vitesse de direction est maintenant très constante de 20 à 60+ FPS. Enfin, nous avons examiné un certain nombre de modifications apportées aux voitures individuelles et avons ajusté certaines d’entre elles qui étaient trop nerveuses dans les faibles fréquences d’images, y compris l’Archer Hella du joueur.

Il y a également eu des cas où des véhicules pouvaient s’échouer ou se concentrer sur des objets dans Night City, alors l’équipe a ajouté une fonction Unstuck qui intervient lorsque vous accélérez et que vous ne bougez pas. Tout en maintenant la pédale d’accélérateur enfoncée, vous pouvez maintenant faire basculer le véhicule vers l’avant ou l’arrière, ou le faire pivoter vers la gauche / droite.

La mise à jour permettra également aux utilisateurs de mieux personnaliser leurs puces et de faire correspondre les réponses logicielles avec leurs schémas neuronaux. En plus de résoudre le problème de l’esquive soudaine, cela signifiera également que les gens trouveront plus facile de se déplacer et d’utiliser la puce, quelles que soient leur main, leurs capacités ou leurs préférences personnelles. Apparemment, il y avait un «problème de neuroprocesseur» qui a poussé les joueurs à esquiver sans le vouloir, donc cela devrait résoudre le problème.

«Dodge en appuyant deux fois sur une touche de mouvement peut être désactivé dans les paramètres des commandes. L’action Dodge peut toujours être effectuée en appuyant deux fois sur la touche d’action Accroupir (bascule) (C par défaut). Il devrait maintenant être plus possible de déplacer les liaisons WASD autour du clavier. Il reste encore quelques problèmes à résoudre, mais ceux-ci devraient être corrigés dans les prochains correctifs. »

Une date de sortie pour le correctif n’a pas été fournie.