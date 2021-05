Le correctif de sécurité Android de mai 2021 est déployé sur les téléphones Pixel

Crédit: David Imel / Autorité Android

Google a publié la mise à jour de sécurité Android de mai 2021 pour les téléphones Pixel, qui comprend des correctifs pour plusieurs problèmes de sécurité modérés, y compris le code Qualcomm. D’autres appareils recevront bientôt la mise à jour.

Ce ne serait pas le début d’un nouveau mois sans une mise à jour de sécurité Android, et vous ne serez pas déçu. Google a publié le correctif de mai 2021 pour le Pixel 3 et les téléphones Pixel plus récents, et il vaut la peine de le saisir pour corriger plusieurs vulnérabilités notables.

La plupart des mises à jour Android de mai s’attaquent aux failles du code Qualcomm, notamment des failles de sécurité modérées dans la caméra ainsi que trois éléments à source fermée. Vous verrez également un trio de correctifs pour trois défauts du noyau affectant le MIDI, le traçage et TTY.

Google n’a mentionné aucune amélioration fonctionnelle d’Android dans la mise à jour de mai au moment où nous écrivons ceci. Bien que nous n’excluions pas les mises à niveau pratiques, cette mise à niveau peut vraiment être axée sur la sécurité avant tout.

Vous devriez obtenir la mise à jour Android de mai 2021 en tant que correctif en direct, avec une notification arrivant une fois qu’elle est disponible. Si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez installer manuellement les images d’usine et OTA en utilisant les liens ci-dessous.

Liens de mise à jour de sécurité Android de mai 2021

Remarque: ces liens sont pour modèles déverrouillés uniquement. Si vous avez un Pixel de marque opérateur, vous devrez vous rendre ici pour les images d’usine ou ici pour les images OTA.

