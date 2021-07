Le correctif de sécurité d’avril 2021 arrive

David Imel / Autorité Android

Bienvenue dans le hub de mise à jour du Samsung Galaxy S20 FE. Vous trouverez ici les dernières informations sur les mises à jour du téléphone pliable phare de Samsung. Nous détaillerons les versions logicielles actuelles de l’appareil et vous avertirons si une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement. Samsung publie généralement régulièrement des mises à jour One UI, mais la disponibilité peut être affectée par la variante, l’opérateur et la région.

Version stable actuelle : Android 11

Quand le Samsung Galaxy S20 FE recevra-t-il Android 12 ? 2022 (Estimation)

Dernières mises à jour du Samsung Galaxy S20 FE

30 juillet 2021: Samsung a déployé une nouvelle mise à jour du Galaxy S20 FE, apportant avec elle le correctif de sécurité Android de juillet 2021. La version du micrologiciel G780FXXU4CUG5 pèse un peu plus de 330 Mo et est disponible sur la version Exynos LTE de l’appareil, par SamMobile. Au-delà du correctif de sécurité, la mise à jour contient également des correctifs et des améliorations non spécifiés de l’appareil.

Plusieurs appareils Samsung reçoivent actuellement le correctif de sécurité Android d’août 2021. Ne soyez donc pas trop surpris si le Galaxy S20 FE obtient une autre mise à jour sous peu.

Pour vérifier si une mise à jour est disponible, rendez-vous sur Paramètres > Mises à jour de logiciel sur votre appareil.

Précédentes mises à jour du Samsung Galaxy S20 FE

8 juillet 2021: La version du firmware G780FXXU4CUG1 est arrivée (h/t SamMobile) avec plusieurs correctifs de sécurité.

12 avril 2021: La version du micrologiciel G781BXXU2CUD1 a été déployée sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G. Selon SamMobile, la mise à jour n’incluait aucune barre de modification notable du correctif de sécurité Android d’avril 2021.

24 mars 2021: Une multitude de mises à jour de l’appareil photo sont arrivées avec le firmware G781BXXU2CUC6, y compris de nouveaux effets en mode portrait et la possibilité d’utiliser l’appareil photo ultra-large en mode Pro.

19 février 2021: Une interface utilisateur 3.1 a été déployée sur les appareils après le retrait de la mise à jour initiale. Le correctif comprenait la version du micrologiciel G781BXXU2CUB5 et pesait 1,7 Go.

25 décembre 2020: Une interface utilisateur 3.0 est arrivée sous la forme des versions de firmware G780FXXU1BTL1 et G781BXXU1BTL4 pour les modèles 4G et 5G, respectivement. Cela est survenu après que les appareils en Russie ont reçu la mise à jour une semaine auparavant.

Si vous avez repéré une mise à jour que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire ! Vous cherchez une autre mise à jour ? N’oubliez pas de visiter notre outil de suivi des mises à jour Android 11.