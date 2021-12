Le correctif de sécurité de décembre 2021 de Samsung frappe déjà les téléphones Galaxy à l’international

Maintenant disponible pour le Z Flip original et les séries S20 et Note20

Nous ne sommes pas encore tout à fait en décembre, mais cela n’a pas empêché Samsung de commencer à mettre à jour le premier de ses appareils avec le nouveau correctif de sécurité de décembre 2021. Cette semaine, les Galaxy Z Flip3 et Fold3 lancent leur dernière version bêta de One UI 4.

One UI 4 beta 3 pour Flip3 et Fold3 n’ajoute aucune nouvelle fonctionnalité (via les développeurs XDA), mais c’est à prévoir lorsque la bêta 2 avait déjà la parité des fonctionnalités avec la version stable de One UI 4 qui est actuellement disponible pour la série S21 . Le journal des modifications détaille plusieurs corrections de bugs :

Version Corrections de bogues Modification de la luminosité de l’écran au plus bas au démarrage Une image rémanente se produit sur le côté gauche de l’écran lorsque vous passez à l’accueil en appuyant sur le bouton d’accueil Routine terminée en raison d’une routine définie en conflit Lorsque l’écran principal est ouvert, il fonctionne à 60 Hz La ligne de séparation reste après ouverture en écran partagé Après avoir utilisé l’écran de couverture pendant un certain temps, il est saccadé lorsqu’il est déplié. Pas de service (U+ 5G) après la fin de l’appel Certaines applications ne vibrent pas lorsque des notifications se produisent Le partage direct Kakaotalk ne fonctionne pas

Le nombre de correctifs et le manque de nouvelles fonctionnalités peuvent indiquer qu’une version stable est imminente, ce qui serait conforme au calendrier Android 12 récemment établi par Samsung, répertoriant le Flip3 et le Fold3 comme attendus pour leurs mises à jour stables en décembre.

Comme toujours, nous garderons cet article à jour car d’autres appareils Samsung recevront le correctif de sécurité de décembre 2021.

Série Galaxy S20

Série Galaxy Note20

Série Galaxy Z

Nouveaux appareils

Le correctif de sécurité de décembre 2021 est désormais disponible pour le Galaxy Z Flip original et les séries S20 et Note20, grâce à la version bêta de One UI 4.

