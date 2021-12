Le correctif de sécurité de novembre 2021 de Samsung frappe désormais encore plus de téléphones Galaxy à l’échelle internationale

Désormais disponible pour le Galaxy S10 Lite, A52 et d’autres téléphones et tablettes de la série A.

Alors que nous approchons de la fin d’un autre mois, Samsung publie à nouveau son prochain correctif de sécurité Android un peu plus tôt. La société lance la distribution des correctifs de novembre avec la série internationale Galaxy S21, en commençant par l’Allemagne.

Nous avons techniquement vu le patch de novembre il y a quelques jours, car c’est sur quoi One UI 4 bêta 3 est basé, mais les bêtas ne comptent pas vraiment. La mise à jour a été repérée par l’utilisateur de Reddit u/iamnotkurtcobain et ne semble pas inclure autre chose que les correctifs de sécurité et de bogues habituels.

Étrangement absent, le mode portrait d’animal de compagnie amélioré qui a frappé le Z Fold3 dans le patch d’octobre et est apparu sur la série S21 exécutant la dernière version bêta. Cela pourrait indiquer que One UI 3.1.1 et supérieur est requis pour que la fonctionnalité fonctionne, laissant tout sauf les pliables en attente d’Android 12 pour l’essayer. Jusqu’à présent, le correctif de novembre 2021 n’a été repéré que pour les utilisateurs de S21 en Allemagne, mais cela ne devrait pas tarder avant que d’autres appareils et régions ne participent à l’action. Nous garderons cet article à jour au fur et à mesure que cela se produira.

Série Galaxy S9

Galaxy S9 : G960FXXSHFUJ2, sorti le 2 novembre Galaxy S9+ : G96xFXXSHFUJ2, sorti le 2 novembre

Série Galaxy S10

Série Galaxy S20

Série Galaxy S21

Série Galaxy Note10

Série Galaxy Z

Galaxy série A

Série Galaxy Tab

Nouveaux appareils

La mise à jour de novembre 2021 est désormais disponible pour les Galaxy A10, A50, A52, A52s 5G, Xcover 5, S10 Lite, Tab A 10.5, Tab Active 3 LTE, Tab S7 LTE et Tab S7+ LTE.

