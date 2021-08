Le correctif de World Of Warcraft ajoutera des fonctionnalités demandées par les fans et supprimera plus de références de développeurs

Après des mois de commentaires des joueurs qui semblaient largement tombés dans l’oreille d’un sourd, Blizzard est sur le point d’apporter des changements majeurs à de nombreux systèmes les plus importants de World of Warcraft Shadowlands dans le prochain patch du jeu, qui comprendra la suppression d’une fonctionnalité controversée qui a longtemps été une source de plaintes des joueurs ainsi que des changements pour les références dans le jeu à de nombreux anciens développeurs.

Comme indiqué dans une déclaration de l’équipe de développement de WoW, Blizzard apportera des changements importants à la qualité de vie de Shadowlands dans le patch 9.1.5, dont beaucoup sont des réponses directes aux commentaires de nombreux joueurs depuis le lancement de Shadowlands.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : World of Warcraft : Shadowlands : Bande-annonce de Chains of Domination | BlizzCon 2021

“Au cours des dernières semaines, depuis que nous avons partagé une mise à jour, l’équipe de WoW s’est concentrée sur l’avenir immédiat, à la fois pour nos employés et notre lieu de travail, et pour l’avenir des joueurs également”, écrit l’équipe de WoW. “Dans le cadre de cela, toute l’équipe s’est réunie pour demander : quelles sont les choses les plus importantes que nous entendons qui vous empêchent de vous amuser, et quels sont les changements les plus percutants que nous pourrions apporter à WoW aujourd’hui pour résoudre ce problème ?”

Comme l’a déclaré le directeur du jeu Shadowlands Ion Hazzikostas sur Twitter, de nombreux changements à venir dans le prochain patch sont conçus pour faciliter la vie des personnages “alt”. Pour les inconnus, un alt est tout personnage secondaire qu’un joueur peut jouer après avoir déjà fait la majorité du contenu du jeu sur un personnage principal, ou “principal”. Il s’agit d’une liste de changements qui incluent l’ajout de nouveaux rangs d’objets d’héritage, la possibilité d’ignorer les campagnes Covenant sur les alts après les avoir terminées avec un autre personnage, la possibilité d’ignorer la série de quêtes d’introduction de l’extension Maw pour les alts, la possibilité de monter de niveau dans Torghast, et plus . Selon Hazzikostas, des changements encore plus conviviaux, tels que la possibilité de transférer une devise réservée à Shadowlands appelée Anima entre les personnages principaux et secondaires, pourraient également arriver à l’avenir.

De grands changements que les joueurs demandent depuis longtemps arrivent également dans le système Covenant du jeu, y compris le système Conduit Energy largement détesté. Blizzard supprime complètement Conduit Energy, écrivant dans un message sur le forum que le système ne s’est pas déroulé comme le développeur l’avait espéré.

“Nous aurions dû tenir compte des commentaires de la communauté et prendre une direction différente il y a un an”, lit-on dans le message. “Une majorité de joueurs ignorent largement le système et n’en sont pas affectés, tandis que la minorité qui souhaite s’engager dans plusieurs types de contenu de manière compétitive se sent limitée par celui-ci. Dans l’ensemble, cela s’ajoute à une expérience négative. Conduit Energy ne fait pas vraiment le le jeu mieux de manière appréciable, nous supprimons donc complètement le système.”

Les joueurs qui atteignent un rang de renommée suffisamment élevé pourront également basculer librement entre les alliances. Ce changement est particulièrement important, car Blizzard, au début de Shadowlands, a fait grand cas de l’importance du choix du Pacte choisi par un joueur, allant jusqu’à punir les joueurs qui ont décidé de passer plus tard à un autre Pacte. Avec le patch 9.1.5, les joueurs pourront changer les Covenants à leur guise sans aucune pénalité, ce qui leur permettra d’expérimenter davantage avec différentes capacités Covenants sans se sentir bloqués dans un certain chemin.

Tout cela s’ajoute à une foule d’autres changements, comme l’ajout de nouvelles options de création de personnage bien plus tôt que prévu, le recyclage d’objets légendaires, les donjons de marche du temps de Legion, les exigences de déverrouillage simplifiées pour de nombreuses races alliées du jeu, et plus encore.

La nouvelle, via PC Gamer, n’est pas mentionnée dans les déclarations officielles de Blizzard, selon lesquelles le patch supprimera les références aux anciens développeurs de Blizzard, Jesse McCree, Luis Barriga et Jon LeCraft, qui ont tous récemment quitté Blizzard à la suite d’allégations dans un état de Un procès en Californie accusant Blizzard de favoriser une culture de harcèlement et de discrimination envers les femmes. Le personnage d’Overwatch partageant le nom de McCree sera également modifié à l’avenir, et Blizzard a déjà supprimé dans WoW les références à l’ancien directeur de jeu Alex Afrasiabi. Blizzard a souligné dans sa mise à jour de développement que le correctif apportera une meilleure visibilité en termes de rapports dans le jeu ainsi que des sanctions plus graves pour ceux qui enfreignent le code de conduite du jeu. Un domaine de test public pour 9.1.5 où les joueurs pourront voir tous les changements de première main devrait sortir plus tard cette semaine.

Les changements à venir semblent presque trop beaux pour être vrais pour une grande partie de la communauté, et peuvent être trop peu, trop tard pour certains. Plus de quelques-uns des plus grands créateurs de contenu et streamers de WoW se sont récemment éloignés du jeu, du moins en partie grâce au manque de communication de Blizzard avec la communauté, tandis que d’autres sont partis à la suite des allégations du procès. Les créateurs de contenu qui n’ont pas complètement quitté le jeu ont au moins diversifié leur contenu pour inclure des MMO rivaux comme Final Fantasy XIV de Square Enix ou le prochain New World d’Amazon.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.