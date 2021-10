Le cortège de 85 véhicules de Biden est un exemple classique d’hypocrisie des «libéraux de la limousine»: Boothe

La collaboratrice de Fox News, Lisa Boothe, a qualifié le changement climatique de « problème libéral de limousine » dans « The Big Saturday Show » à la suite du passage du président Joe Biden à Rome dans un cortège de 85 véhicules avant la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 dimanche.

« La question du changement climatique est une question libérale de limousine », a déclaré Boothe. « Le Parti républicain est devenu le parti des travailleurs américains, et les démocrates sont le parti des élites côtières. Cette question à elle seule souligne ce point.

Boothe a également cité la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., garant illégalement sa Tesla « 59 000 $ » à l’extérieur d’un magasin Whole Foods et l’envoyé américain pour le climat John Kerry « exclusivement fl[ying] privé » comme exemples de « questions libérales de limousine…[that] fait le plus mal aux Américains qui travaillent dur. »

« Si les démocrates se souciaient réellement des émissions, ils se tourneraient également vers des choses comme le gaz naturel, l’énergie nucléaire », a-t-elle poursuivi. « Mais ils ne se soucient pas de ces problèmes. Ils ne se soucient pas des émissions. Tout ce dont ils se soucient, c’est de signaler la vertu à leurs autres amis libéraux limousines. »

Le démocrate Mario Procaccino a inventé le terme « limousine libérale » dans sa campagne malheureuse de 1969 pour le maire de New York. L’auteur et journaliste Tom Wolfe a peut-être popularisé l’insulte dans son essai de 1970, « Radical Chic: That Party at Lenny’s ».

« C’est de l’hypocrisie… jusqu’aux dents », a déclaré Sean Duffy, contributeur de Fox News.

« Ce qui m’amène », a-t-il poursuivi, c’est que « chacun » des démocrates qui ont « dénigré » les dirigeants de l’énergie pour la production de pétrole et la contribution au changement climatique lors d’une audition à la Chambre plus tôt cette semaine « vole dans des avions, … conduit des voitures, … chauffer]leurs maisons, … allumer les lumières », etc.

« Et ils dénigrent chacun des responsables de l’énergie qui produisent réellement les énergies qui font fonctionner leur vie », a-t-il déclaré.

Le panéliste Jackie DeAngelis a demandé pourquoi Biden n’exerce pas « plus de pression » sur la Chine et l’Inde, « les deux plus gros pollueurs au monde » au lieu de taxer les Américains pour financer les subventions aux véhicules électriques et d’autres dispositions sur le changement climatique dans le projet de loi sur les dépenses sociales.

« Pourquoi devons-nous payer plus pour payer les périls qui se produisent dans le monde entier en ce qui concerne le changement climatique, et tout le monde peut simplement hausser les épaules et détourner le regard? » elle a demandé.

Comme l’a noté DeAngelis, le prix moyen national d’AAA pour un gallon d’essence était de 3,40 $ samedi, contre 2,14 $ il y a seulement un an. Les prix du pétrole ont atteint un sommet en sept ans d’environ 85 dollars le baril « alors qu’ils étaient inférieurs à 50 dollars le plus longtemps », a-t-elle déclaré.