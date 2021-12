Le Cortex (CTXC) est-il une opportunité d’achat après la baisse actuelle ?

Le Cortex CTXC / USD s’est affaibli de 1,43 $ à 0,26 $ depuis le 3 décembre, et le prix actuel s’élève à 0,58 $.

Le marché des crypto-monnaies perd de la valeur ce vendredi ; Le Bitcoin est en baisse de 47 000 $ et le prix du CTXC reste sous pression.

Cortex est une plate-forme de blockchain décentralisée qui prend en charge les modèles d’intelligence artificielle (IA) à charger et à exécuter sur le réseau distribué.

Avant Cortex, il n’existait aucun moyen connu d’exécuter efficacement des modèles d’apprentissage automatique en chaîne, alors que de nombreuses personnes ne savent toujours pas qu’il est possible d’exécuter l’intelligence artificielle (IA) sur la blockchain. L’équipe Cortex a ajouté :

Les DApps qui incluent des modèles d’apprentissage automatique ont dû recourir à des inférences hors chaîne, allant à l’encontre de l’objectif des contrats intelligents. Cortex a résolu ce problème, principalement via CVM (qui utilise le GPU au lieu du CPU) et MRT (quantification et inférence entières uniquement).