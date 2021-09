Le cosmos (ATOM) continue d’augmenter, est-ce le bon moment pour acheter ?

Dans une semaine de faible volatilité, certaines crypto-monnaies en profitent pour prendre de l’importance. ATOM, de la blockchain Cosmos, en fait partie, et aujourd’hui nous en réalisons une analyse pour découvrir si cela vaut la peine d’être acheté dès maintenant.

Au moment d’écrire ces lignes, ATOM se négocie à 38,84 $, accumulant un gain de 0,63% au cours des dernières 24 heures et de 23,08% au cours des 7 derniers jours.

Avec une capitalisation boursière de 8 612 millions de dollars, il se classe 24e dans le classement CoinMarketCap.

À propos de Cosmos

Cosmos est ce qu’on appelle l’Internet des blockchains, et il vise à garantir l’intercommunication entre les différentes blockchains existantes.

L’idée de ce projet est de rendre la technologie blockchain moins complexe pour les utilisateurs et les développeurs d’applications décentralisées.

Cosmos utilise une structure modulaire, avec laquelle les applications sont créées à partir du code existant. Cela permet qu’au fur et à mesure que le réseau se développe, des applications plus complexes peuvent être créées plus facilement.

ATOM, pour sa part, est le jeton utilisé pour gouverner le réseau et maintenir sa sécurité grâce à un mécanisme de preuve d’enjeu (PoS).

Est-ce le bon moment pour acheter Cosmos (ATOM) ?

Étant une solution à un problème pertinent, avec une feuille de route claire et une équipe de développement engagée, ATOM dispose d’une bonne base fondamentale. Mais que nous dit l’action des prix ?

Le premier graphique que nous verrons est celui d’ATOM vs BTC, et les perspectives positives qu’il montre méritent d’être examinées.

Dans le laps de temps hebdomadaire de ce graphique, nous voyons comment le prix traverse une résistance très pertinente, située à 0,00076 BTC. La traverser signifie laisser plus de deux ans de consolidation derrière, et lorsque l’expansion commence après une période cumulative comme celle-ci, il est courant de voir une forte augmentation ensuite.

Maintenant, le terrain a été dégagé à 0,0012 BTC, et même si l’élan actuel est assez répandu, nous pourrions encore voir un gain beaucoup plus important.

Si le prix de Cosmos (ATOM) parvient à trouver le maximum qu’il a atteint contre BTC, alors nous verrions un prix proche de 90 $, ce qui ne semble pas être une idée folle.

Est-ce une bonne opportunité d’acheter Cosmos (ATOM) ? Analyse du graphique hebdomadaire ATOM vs BTC. Source : TradingView.

Le prix est totalement englouti dans une tendance haussière

Sur le graphique journalier ATOM vs USDT, nous remarquons une nette tendance haussière à court terme composée de plus bas et de plus hauts de plus en plus élevés, suivie des moyennes mobiles du 8 EMA et du 18 croisé SMA à la hausse.

De plus, la moyenne mobile sur 200 périodes en dessous du prix nous indique que la tendance à moyen/long terme est également haussière.

Aujourd’hui, le prix recule légèrement, après qu’un nouveau sommet historique de 41,50 $ a été établi hier.

La dynamique est toujours totalement haussière, et elle semble susceptible de marquer de nouveaux plus hauts dans les prochaines heures/jours.

Pour penser à des ventes, ou du moins à une correction pertinente, le support à 32,80$ doit être franchi.

ATOM est en mode découverte des prix

Sur le graphique hebdomadaire ATOM vs USDT, nous voyons une dynamique assez développée. Plus le prix monte sans reculer, plus un retracement se rapproche ; cependant, ce n’est pas une très bonne idée de s’asseoir et d’attendre.

Actuellement, le prix Cosmos est en mode découverte de prix, ce qui signifie qu’il n’y a pas de barrière qui pourrait entraver le rallye.

Pour le moment, nous ne voyons pas d’épuisement pertinent. Il est encore possible que nous voyions une portée de 50 $ ou peut-être 60 $ avant qu’un pullback ne commence.

Et en cas de correction, la meilleure option est d’acheter du Cosmos (ATOM) à prix réduit, tant que vous avez la confiance nécessaire pour résister aux fluctuations volatiles à court terme. Comme on peut le voir sur le graphique, il ne fait aucun doute que la force dominante est celle des taureaux.

Analyse technique du graphique hebdomadaire Cosmos vs Tether US. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport