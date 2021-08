Le cosplay de Miss Kobayashi d’Enako, Dragon Maid, a bouleversé les fans de mangas

in

Une capture d’écran de la version animée de Dragon Maid de Miss Kobayashi. Capture d’écran : Animation de Kyoto

Le magazine Monthly Action publie Dragon Maid de Miss Kobayashi, un manga sur un dragon en tenue de femme de chambre qui vit avec un programmeur informatique nommé Kobayashi. La rédaction a pensé qu’un bon moyen de promouvoir le manga serait d’utiliser un cosplay officiel d’Enako.

Dragon Maid de Miss Kobayashi a également été adapté en anime (voir ci-dessus) par Kyoto Animation.

Comme indiqué précédemment, Enako est le cosplayer le plus célèbre et le mieux payé du Japon. Elle travaille avec des entreprises sur les cosplays et ne fait que ceux officiellement sanctionnés lorsqu’elle apparaît dans les médias ou lors d’événements payants en raison d’éventuels problèmes de droits d’auteur au Japon.

Ci-dessous, l’image de presse publiée pour promouvoir le cosplay, qui compare la tenue portée par Enako avec les vêtements portés par Tohru, le dragon.

Au Japon, il existe différents types de servantes. Les plus traditionnels ne sont pas sexualisés, mais plutôt plus conversants dans leurs vêtements. Ils ne montrent pas beaucoup de peau et, comme la mode victorienne dont ils s’inspirent, sont couverts.

La différence entre le personnage original et le cosplay est claire : Torhu porte une robe longue, tandis qu’Enako porte une jupe courte et un ventre.

Le personnage original comparé au cosplay d’Enako. Image : Monthly Action/Coolkyousinnjya/Enako

Sur Twitter, les fans d’Enako semblaient satisfaits du cosplay, mais certains fans du manga l’étaient moins. Le problème n’était peut-être pas en soi des photos de pin-up, mais plutôt le fait que ces images étaient infidèles au matériel source d’origine et au personnage lui-même.

Enako a également été la cible d’inévitables critiques en ligne, son cosplay étant qualifié d'”acte insultant”. À quoi elle se demandait comment s’appeler ainsi un emploi officiel du magazine de mangas qui a fait tous les préparatifs.

Le département éditorial de Monthly Action a publié une déclaration, affirmant qu’il avait pris les dispositions pour le costume et la séance photo. Le département éditorial a ajouté qu’il avait obtenu l’autorisation de Coolkyousinnjya, le créateur du manga, et que sous la supervision du département, il pensait que les photos résultantes seraient quelque chose que les fans et les non-fans pourraient apprécier.

“Nous réalisons qu’il y a diverses pensées et impressions, et à partir de maintenant, nous, le département éditorial, allons travailler aussi dur que possible pour le plaisir de tous comme nous humblement pour votre soutien.”

Bravo à la rédaction de Monthly Action pour ne pas avoir essayé de jeter le cosplayer sous le bus.